Saara Aallon kisa Britannian X Factorissa jatkuu. Kilpailussa on nyt jäljellä 10 esiintyjää. Jäljelle jääneet kisaavat taas ensi viikolla.

Aalto joutui tänään kilpailussa pudotuspeliin, jossa kaksi vähiten ääniä saanutta esiintyjää esittivät uuden kappaleen. Aalto lauloi Sian kappaleen Alive.

Lauantaina Aalto lauloi Frozen -elokuvasta tutun Let it go -kappaleen kerrottuaan artistiesittelyssä halunneensa aina olla Disney-prinsessa. Tuomarit hehkuttivat silloin Aallon esitystä huikeaksi ja mahtavaksi.

STT