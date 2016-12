Saara Aalto esiintyi ensimmäisenä Britannian X Factor -laulukilpailun finaalissa ja keräsi tuomarinelikolta ylistäviä arvioita. Aalto lauloi aiemmin kilpailussa esittämänsä islantilaisen Björkin kappaleen It’s Oh So Quiet.

– Kykenet esittämään minkälaista tahansa musiikkia, sinussa on sitä jotain, sanoi tuomari Louis Walsh.

Simon Cowell totesi brittiyleisön rakastuneen Aaltoon.

– Olet ihan omaa luokkaasi oleva viihdetaiteilija, sanoi Cowell.

– Ihailen sinua nuorena, vahvana ja lahjakkaana naisena ylisti Sharon Osbourne, joka valmensi Aaltoa kisaan.

Aalto liikuttui silminnähden saamastaan palautteesta.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun tunnen oloni niin rakastetuksi. Haluan rakastaa teitä takaisin, Aalto vastasi tuomareille.

Ohjelmassa näytettiin Aallon tukijoukkoja, ystäviä ja sisaruksia, jotka olivat tulleet häntä kannustamaan.

Sen jälkeen ohjelman juontaja Dermot O'Leary totesi humoristisesti:

– Kiitos Suomi, hän on nyt meidän.

Aallon jälkeen esiintyi Matt Terry, joka lauloi Bond-elokuvasta tunnetun Sam Smithin kappaleen Writing’s on the Wall.

Kilpailijat esittävät finaalissa kaksi laulua. Toinen niistä on heille sävelletty uusi kappale, josta levytetään kilpailun voittaneen ensimmäinen single.

Kisan voittaja, joka valitaan yleisöäänestyksellä, selviää tänään puoliltaöin.

"Rakastan Saaraa"

Osa X Factor -tuloslähetyksen alkua odottavista brittifaneista uskoi vakaasti Saara Aallon voittoon ennen illan finaalikisaa.

– Hän on erilainen ja alkuperäinen, perustelee useita X Factoreita seurannut Matthew Murray STT:lle.

Äitinsä Julien kanssa paikalle saapunut Laci Weston puolestaan sanoi pitävänsä X Factorista juuri Saara Aallon vuoksi.

– Rakastan aina Saaraa. Hän on paras. Hän on ainutlaatuinen.

Saaran faneiksi tunnustautui myös Parryn perhe. Sarah-äidin mukaan Aalto on tehnyt heihin vaikutuksen etenkin taistelutahdollaan, äänellään ja persoonallaan.

"Illat kylmiä ja tylsiä"

Moni X Factor -fani tuntuu olevan kiinnostunut myös muista tosi-tv- ja julkkissarjoista.

– X Factor on kuitenkin suosikkimme. Se johtuu musiikista, laulamisesta ja myös ilmapiiristä. Sehän on sellainen tiivis yhteisö, Julie Weston sanoo.

Matthew Murray muistelee olleensa katsomassa neljää X Factorin finaalia. Erityisesti hän pitää elävästä musiikista ohjelmassa.

– Seuraan lähes kaikkia tosi-tv-sarjoja. Ei oikeastaan tiedä miksi.

Murrayn kanssa samaan seurueen kuuluvat Sian Beacon ja Domini Trigell arvioivat, että kyse on halusta nähdä edes kärjistetysti, kuinka muut ihmiset elävät.

Sarah Parrylla on kuitenkin oma selityksensä siihen, miksi tosi-tv:tä seurataan.

–Talvi-illat ovat kylmiä ja tylsiä. Sitä haluaa vain laittaa tulen takkaan ja tv:n päälle, avata pullon viiniä ja istua alas.

Kaikkia brittejäkään ei silti tosi-tv kiinnosta. Pikaisella kyselykierroksella Lontoon ydinkeskustassa STT ei löytänyt yhtään X Factoria seuraavaa ohikulkijaa.

Suvi-sisko: Nyt jo hieno saavutus

Suomalaislaulaja Saara Aallon Suvi-sisko odotti hyvillä mielin iltaa ja isosiskonsa kamppailua Britannian X Factorin voitosta.

– On tosi rento fiilis, ei jännitä ollenkaan samalla lailla kuin eilen. On todella luottavainen olo. Tämä on nyt jo niin hieno saavutus Saaralle, Lontoosta tavoitettu Suvi Aalto kertoo STT:lle.

Suvi Aalto oli eilen paikalla seuraamassa X Factorin finaalin ensimmäistä lähetystä, jossa kolmesta laulajasta yksi putosi pois. Saara-siskon lisäksi jatkoon selviytyi brittilaulaja Matt Terry.

Suvi Aalto kehui areenan tunnelmaa hyväksi. Hänen mukaansa ihmiset olivat kannustavia kaikkia kilpailijoita kohtaan. Illan kohokohtana Aalto piti Saaran ja amerikkalaislaulaja Adam Lambertin duettoa. He esittivät Queenin kappaleen Bohemian Rhapsody.

– Duetto oli ihan huikea, Suvi Aalto kehui.

STT