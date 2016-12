Vaikka sää oli Helsingissä hyytävä, Senaatintori oli jo vähän kello kuuden jälkeen tupaten täynnä ihmisiä. Aallon piti aloittaa shownsa jo seitsemältä, mutta hän saapui paikalle vasta hieman ennen kahdeksaa. Se ei yleisöä näyttänyt haittaavan, kun tähti lopulta saapui näyttävään tyylinsä paikalle hevoskärryillä. Mukana oli myös X Factor -ohjelman juontaja Dermot O'Leary.

Kun Aalto astui Tuomiokirkon portaille ja katsoi paikalle tullutta yleisömäärää, hän näytti silminnähden hämmästyneeltä.

– Britanniassa ei ole ikinä nähty tällaista homecomingia. Olemme tehneet maailman historiaa, Aalto huusi.

Yleisö mylvi takaisin ja heilutteli Go Saara -kylttejä

"Vain sillä on väliä, että olet onnellinen"

Aalto aloitti esiintymisensä Frozen-elokuvasta tutulla herkällä Let It Go -kappaleella.

– Tämä on ihana kappale, joka kertoo siitä, että päästetään irti ja ollaan sitä mitä ollaan, hän sanoi kappaleen jälkeen.

Aalto jatkoi lavashowtaan Sian Chandelier-hitillä. Aalto kuvaili kappaletta tärkeäksi ennen kaikkea siksi, että sillä hän myös aloitti koko X Factor -taipaleensa. Herkkien kappaleiden jälkeen Aalto pani yleisön pomppimaan No fear -kappaleen tahtiin. Ennen kappaleen alkua Aalto kertoi myös taktiikasta, jolla hän on omaa elämäänsä elänyt.

Taktiikalla hän tarkoitti sydämen äänen kuuntelemista ja unelmien seuraamista.

– Teen sellaisia juttuja, mitkä minusta tuntuvat hyviltä. Ne eivät aina ole hyväksyttyjä. Mutta vain sillä on väliä, että olet onnellinen, Aalto sanoi.

Aallon show päättyi Abban kappaleeseen The Winner Takes It All.

"Saara on aina iloinen"

Aallon positiivisuus, esiintymistaidot ja kaunis lauluääni olivat tehneet vaikutuksen lavan eteen tulleisiin 11-vuotiaaseen Miritza Nymaniin ja 9-vuotiaaseen Viola Sotikoffiin. Kiitosta saivat myös Aallon näyttävät esiintymisasut.

– Saara on myös aina iloinen, Nyman sanoi.

He uskovat vahvasti Aallon voittoon. Samoin näyttää uskovan muukin Senaatintori: Saaraa!-huudot kaikuvat varmasti eduskuntatalolle asti.

Michael Monroe hehkutti Saara Aaltoa

Rocklegenda Michael Monroe kuvaili STT:lle laulaja Saara Aaltoa täydelliseksi kuin enkeli. Monroe oli tullut Senaatintorille katsomaan Aallon showta.

– Hän on ahkera, nöyrä, eikä koskaan pidä itseään valmiina. En ole koskaan tavannut noin lahjakasta ja ahkeraa artistia elämässäni. Hän on harvinaisuus ja nyt koko maailma näkee, kuinka loistava hän on, Monroe hehkutti.

Vuonna 2012 Aalto oli Michael Monroen joukkueessa The Voice of Finland -kilpailussa. Vaikka voittoa ei tuolloin Aallolle tullut, Monroe uskoo Aallon mahdollisuuksiin X Factorissa.

– Hän on läpikotaisin kultaa. Hän on harvinaisuus. Hän on kyllä maailman paras, Monroe perusteli.

STT