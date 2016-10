Jatkoon pääseminen tarkoittaa sitä, että Aalto etenee kilpailussa livelähetys-vaiheeseen.

Ryhmiä oli mukana kaikkiaan neljä, joten X Factorissa on tämän karsintavaiheen jälkeen mukana 12 kilpailijaa.

Aalto sanoi Facebookissa alkavansa vähitellen tajuta, mihin on päätynyt ja millaisen mahdollisuuden on saanut.

– Ei löydy sanoja. Oon niin kiitollinen, että muhun on uskottu. Tyypit, kaikki on mahdollista! Aalto hehkutti.

Sharon Osborne kehui ääntä, Williams epäili lauluvalintaa

Osbournen kotona Los Angelesissa käydyssä karsinnassa jokainen kilpailija esitti tuomareille kaksi laulua. Aalto esitti Abban The Winner Takes It All -kappaleen, joka kuultiin myös illan lähetyksessä. Toisena laulunaan Aalto esitti Kate Bushin Running Up That Hill -kappaleen.

Aalto kuvaili tiedotteessa lauluvalintojaan onnistuneiksi.

– Lauluvalinnat olivat todella minua ja ne sovitettiin minun tyylisiksi. Mystistä, keijumaista eeppistä rakkauspoppia, Aalto sanoi.

Aallon ryhmää luotsanneen Osbournen lisäksi laulajien suorituksia oli arvioimassa Take That -yhtyeestä aikanaan soolouralle lähtenyt, Britannian supertähti Robbie Williams. Osbourne kehui Aallon ääntä ja äänialaa. Williams puolestaan epäileväinen Aallon Winner Takes it All -kappalevalinnasta.

– Tosin hän tykkäsi toisesta laulustani ja kertoi tykänneensä asustani ja persoonastani, Aalto sanoi.

Nyt Aalto on muuttanut yhdessä muiden jatkoon päässeiden kanssa Lontoossa sijaitsevaan X Factor -taloon, jossa kilpailijat valmistautuvat ensimmäiseen suoraan lähetykseen. Ensimmäinen livelähetys nähdään 8. lokakuuta.

STT