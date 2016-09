Kulttuurikaverina toimiminen on Elsa Rajalalle (oik.) pieniä tekoja. Liisa Syrjälän hakeminen mukaan on autolla vain puolentoista kilometrin koukkaus. KUVA: JOUKO HÄNNINEN

Etelä-Pohjanmaalla on koulutettu kolmisenkymmentä vapaaehtoista toimimaan kulttuurikavereina. Yllättävää kyllä, monin paikoin kavereille ei tunnu löytyvän kysyntää.

Lappajärveläinen Elsa Rajala on yksi Aijjoos-toiminnan kulttuurikavereista. Hänelle kaveruus on luontaista yhdessäoloa ja yhteisten kyytien jakamista. Porukalla mennään niin jumppaan, marjametsään, kylätapahtumaan kuin teatteriinkin. Liisa Syrjälälle Rajalan apu on ollut korvaamatonta.