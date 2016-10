Rita ja Michael Schlambergerin luontoelokuva Making an Ancient Forest – Kalkalpen on Wildlife Vaasa -festivaalin luontoelokuvakilpailun luonnonhistoriallisen sarjan sekä koko kilpailun voittaja. Elokuvassa matkustetaan Kalkalpenin kansallispuistoon, joka sijaitsee Alppien alueen suurimmassa erämaassa.

Toiseksi sarjassa valittiin Yellowstonen kansallispuistosta kertova ja kolmanneksi Amur-joesta kertova elokuva.

Suomalaisista elokuvista parhaiten sijoittui Marko Röhrin Järven tarina, joka voitti Pohjoismaisten elokuvien sarjan. Sarjan muutkin palkitut elokuvat olivat suomalaisten tekemiä. Toisen palkinnon sarjassa sai Petteri Saarion Erämaan lumo -sarjaan kuuluva Oulanka ja Paanajärvi: Luonnon parantava voima. Kolmanneksi sijoittui Päivi Kapiainen-Heiskasen elokuva Porot kuuluvat tuulelle.

Tuomaristo arvioi elokuvat mm. juonen, kuvan ja äänen käsittelyn, tekstityksen ja juonnon sekä kasvatuksellisten ja viihdearvojen perusteella.

Elokuvakilpailuun ilmoitettiin tänä vuonna ennätykselliset 922 elokuvaa yli 80 maasta. Loppukilpailuun selviytyi 60 elokuvaa ja erikoispalkinnoista kilpaili 50 elokuvaa edustaen kaiken kaikkiaan 58 eri maata.

Wildlife Vaasa -luontoelokuvafestivaali järjestettiin Vaasassa 28.9.–2.10.2016. Joka toinen vuosi järjestettävän festivaalin teemana oli tänä vuonna energia ja ilmaston lämpeneminen.

Festivaalin järjestämisen mahdollistivat Vaasan kaupunki, Pohjanmaan liitto, KulturÖsterbotten, Svenska kulturfonden, Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Veljekset Gröndahlin säätiö, Hedmanin säätiö ja Wildlife Vaasa festivaalin tukiyhdistys ry.

Wildlife Vaasa -elokuvafestivaalin voittajat sarjoittain:

Luonnonhistoria, koko festivaalin voittaja

1. Making an Ancient Forest – Kalkalpen (2015), Sciencevision Filmproduction, Rita Schlamberger, Michael Schlamberger, Itävalta

2. America’s National Parks – Yellowstone (2015), Gulo Film Productions, Doclights GMBH/NDR Naturfilm, Arte, Terra Mater, Wild Fury and National Geographic Wild, Oliver Goetzl & Ivo Nörenberg, Saksa

3. Amur – Asia’s Amazon: Ep. 01 – The Far East (2015), Terra Mater Factual Studios, Interspot Film and NDR Naturfilm Doclights in association with Arte France, Franz Hafner, Itävalta

Tuomariston erikoispalkinnot:

1. The Wild Wet (2014), Moritz Katz and Joshua Mayo, Australia

2. Ostrich – A Life On the Run (2015), Terra Mater Factual Studios Production in Co-Production with National Geographic Channel, Mike Birkhead, Martyn Colbeck, Itävalta

3. Giraffe – Up High and Personal (2015), Terra Mater Factual Studios in Co-Production with National Geographic Channel and Marco Polo Film Ag, Herbert Ostwald, Klaus Scheurich, Anette Scheurich, Itävalta

Lyhytelokuvat:

1. Batwa (2015), Rupert Shanks, Iso-Britannia

2. The Private Lives of Salmon (2015), Liz Mckenzie, Yhdysvallat

3. Microsculpture (2016), Tanya Cochrane, Iso-Britannia

Pohjoismaiset elokuvat:

1. Tale of a Lake (2015), MRP Matila Röhr Productions, Marko Röhr, Kim Saarniluoto, Suomi

2. Magic of the Wilderness: Ep. 2 Oulanka And Paanajärvi – The Healing Power of Nature (2015), Docart, Yle, Petteri Saario, Tiina Saario, Suomi

3. The Reindeer Belong to the Wind (2016), Päivi Kapiainen-Heiskanen, Suomi

Tiede:

1. Gaia · The Big Mother (2016), Xavier Berenguer, Espanja

2. Why are Bees Dying? (2014), SWR Suedwestrundfunk, Christoph Würzburger, Saksa

3. David Attenborough’s Light On Earth (2016), Terra Mater Factual Studios / Ammonite Films in Co-Production with Curiositystream in association with BBC UKTV and ABC Australia, Martin Dohrn, Joe Loncraine, Itävalta

Ympäristö & luonnonsuojelu:

1. Soul of the Elephant (2015), Wildlife Films, Thirteen Productions LLC in Co-Production with Terra Mater Factual Studios in association with France Télévisions, Beverly and Dereck Joubert, Itävalta

2. Gambling On Extinction (2015), A & O Buero Filmproduktion, Real To Reel Productions, Tristan Chytroschek / Anne Pick, Jakob Kneser, Saksa / Kanada

3. Magical Moors (2015), Nautilusfilm GMBH, Bayerischer Rundfunk, Melanie Haft, Jan Haft, Saksa

Erikoispalkinnot:

Energia-Aiheiset elokuvat:

1. Imperative Shift – Fukushima, Tip of the Iceberg (2015), Yoko Kubota, Yhdysvallat / Japani

2. An Eye Opener for Alternative Source of Energy (2016), Eco Relief, Noumbissi Tenku, John Njabi, Kamerunin tasavalta

3. Solar Impulse Across America (2015), Gedeon Programmes, Stéphane Milliere, Eric Beaufils, Mathieu Czernichow, Ranska

Vedenalaiset elokuvat:

1. The Sea of Life (2015), Takeawayfilms, Daniel Rodriguez, Monica Gonzalez, Kanariansaaret / Espanja

2. The Need to Feed: Invertebrates (2016), Danny Van Belle, Belgia

3. Life & Light: In the Middle of the Ocean (2015), Maria Cristina Ramasco, Iso-Britannia

Ensikertalaisten elokuvat:

1. Once Upon a Peatland (2014, Céline Malèvre, Ranska

2. Essence – Living in Balance (2015), Herman Marynissen, Belgia

3. Four Men and a Dog – The Finnish Line (2016), Mark Jeffreys, Isaac Allen, Iso-Britannia / Suomi

Kansantieteelliset elokuvat:

1. Maisha: A New Life Outside The Mines (2015), Cristina Duranti Bernhard Warner, Italia

2. Daughter of the Lake (2015), Guarango Film & Video, Ernesto Cabellos Damián, Peru / Bolivia

3. Ndzou Elephant Camp (2015), Eyes of the World Films, Denise Dragiewicz, Marc Dragiewicz,

Animaatiot:

1. The Wind Suddenly (2016), Edris Samani, Iran

2. Aquiescence (2016), Fierrany Halita, Indonesia

3. Sval & Bard – 10 Rules to Survive in the Arctic (2015), Daniele Di Domenico, Marco Falatti, Giacomo Agnetti, Gianluca Lo Presti, Norja