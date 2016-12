Rankka lapsuus köyhyydessä, kouluttautumisen sijaan minimipalkkatöitä kurjissa oloissa, alkoholistivanhemmat – ja yhtäkkiä koko kansan tuntema huippumalli tai tähtilaulaja. X Factorin kaltainen tosi-tv voi luoda kuvitelman, että nousu ryysyistä rikkauksiin on kaikkien saatavilla.

Britannian televisiokanavilla on laaja valikoima reality-sarjoja lähes joka kellonajalle. Saara Aallon menestyksen kautta Suomi on päässyt sukeltamaan maan televisiokulttuuriin.

London School of Economicsin viestinnän ja yhteiskuntateorian laitoksen johtaja Nick Couldry sanoo, että osa realityn viehätyksestä perustuu yhteiskuntaluokkiin. Britanniassa luokkajako liittyy kaikkeen: myös siihen, miten televisio-ohjelmia katsotaan ja tulkitaan.

– Alemmille sosiaaliluokille esimerkiksi talk show’hun osallistuminen voi tarkoittaa kokemusta siitä, että äänensä saa viimein kuuluviin, Couldry kuvailee.

Tosi-tv kuitenkin Couldryn mukaan todennäköisemmin vahvistaa luokkajakoja kuin haastaa niitä. Tuhkimotarinoiden yleistymisen sijaan Britanniassa epätasa-arvo lisääntyy. Tällä viikolla julkaistujen tietojen mukaan maassa on lähes neljä miljoonaa työssäkäyvää, jotka luokitellaan köyhiksi.

– Joskus kanavat väittävät tosi-tv:llä pyrkivänsä nostamaan asioita julkiseen keskusteluun, mutta se ei ole uskottavaa. Sellaiseen dokumentti olisi toimivampi väline.

Leipomalla tehdään tasa-arvoa

Couldryn mukaan tosi-tv on nykyään niin valtavirtaa, ettei sen katsomista häpeillä. Hän itse huomauttaa, ettei ole tosi-tv-fani vaan pikemminkin kriitikko.

Yksi ohjelma kuitenkin saa häneltä varauksettoman siunauksen: huippusuosittu The Great British Bake Off. Leivontakilpailua seuraavan ohjelman viimeisimmän kauden finaalijaksoa katsoi noin 14 miljoonaa ihmistä, mikä on nykypäivänä valtava määrä mille tahansa ohjelmalle Britanniassa.

Couldry pitää ohjelmaa Britannian yleisradioyhtiön BBC:n alkuperäisen tehtävän mukaisena. Se kasvattaa ja kouluttaa kansaa.

– En minä itsekään tiennyt ennen Bake Offia, kuinka teknisesti vaikeaa leipominen voi olla.

Lisäksi ohjelmassa on Couldryn mielestä onnistuttu tuomaan yhteen ihmisiä eri taustoista luonnollisella ja kaikkiin vetoavalla tavalla.

– Bake Offissa on mukana ihmisiä eri yhteiskuntaluokista ja vähemmistöistä, ja samalla siinä on kuitenkin kyse aidosti pelkästä leipomisesta. Se asettaa kaikki samalle tasolle.

STT