Juuli Niemen runollisella kielellä kirjoitettu voittajateos Et kävele yksin on kahden nuoren rakkaustarina, joka sukeltaa syvälle siihen maailmaan, johon aikuiset harvoin pääsevät kurkistamaan. LEHTIKUVA / Vesa Moilanen

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saa kirjailija Juuli Niemi, 35, teoksestaan Et kävele yksin. Se on kahden nuoren rakkaustarina, joka vie sisälle nuorten mielenliikkeisiin, keskelle aikuistumisen rytinää. Teosta on kehuttu ennen kaikkea runollisesta kielestä, joka vetää aikuisenkin helposti mukaan nuorten maailmaan.