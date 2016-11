Seinäjoen kulttuurilautakunta on päättänyt myöntää vuoden 2016 kulttuuripalkinnon kuvataiteilija Seppo Karille.

Lautakunta korostaa tämän vuoden palkinnolla erityisesti pitkän linjan taiteen tekemisen vaikuttavuutta. Se myös haluaa kunnioittaa pitkäjänteistä työtä kuvataiteen parissa.

– Seppo Kari on pitkän linjan kuvataiteilija ja mainosgraafikko. Kari on osallistunut näyttelyihin vuodesta 1971 alkaen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hän on edelleen aktiivinen ja tuottelias taiteilija, lautakunta perustelee valintaansa.

Lautakunta myös kehuu Karin kehittäneen taiteellaan seinäjokista sekä eteläpohjalaista taidetta sekä vaikuttanut alueen kuvataidekenttään erilaisten luottamustehtävien kautta vuosikymmenien ajan.

Vuosittain jaettavan kulttuuripalkinnon tarkoituksena on tukea ja edistää seinäjokelaista ja eteläpohjalaista sivistystyötä. Palkinnon suuruus on 3 600 euroa.