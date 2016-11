Muut ehdokkaat ovat Riku Korhosen Emme enää usko pahaan, Emma Puikkosen Eurooppalaiset unet, Peter Sandströmin Laudatur sekä Jukka Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista.

Valintaraadin puheenjohtaja, toimittaja Juha Roiha ylisti julkistustilaisuudessa kirjavuoden antia.

– Runsaus lienee kaikkien raatien ongelma, mutta meidän ongelmamme oli ylenpalttisuus.

Hänen mukaansa hyviä kirjoja oli paljon ja loistaviakin "yli kaiken ymmärryksen". Roiha sanoo raadin valinnan olleen silti lopulta yksimielinen.

Kolmijäseninen raati seuloi kuusi ehdokasta vajaan 150 kirjan joukosta. Kriteerit olivat kovat.

– Tarinan täytyy olla hyvä, jopa loistava. Tarinan kerronnan täytyy olla kunnossa, sen täytyy kantaa ja henkilöiden pitää olla uskottavia, Roiha luettelee STT:lle.

– Lisäksi sen pitää olla kirjoitettu niin, että Suomen kieli on kaunista, että se soi.

Kaikki ehdokkaiksi tarjolla olleet kirjat luettiin. Roiha laskee, että 150 päivässä luettavaa kertyi 30 000–45 000 sivua.

Helsingin historiaa ja rakastamisen vaikeutta

Kuuden palkintoehdokkaan aikakirjo on laaja.

Joukon ainoa esikoisromaani on Jukka Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista. Näkökulma on arkkitehti Carl Ludvig Engelin, joka on jäänyt historiaan Helsingin empirekeskustan suunnittelijana. Ennen esikoisromaaniaan Viikilä on julkaissut mm. kaksi runokokoelmaa.

Peter Sandströmin Laudatur on ehdokkaista ainoa, joka on alun perin kirjoitettu ruotsiksi. Kirjassa on samoja henkilöitä kuin kahden vuoden takaisessa Valkeassa kuulassa. Raati kiittää kirjailijan kieltä kuulaaksi, filosofoivaksi ja lämpimäksi ja arvioi suomennoksen tavoittaneen saman herkkyyden.

Tommi Kinnunen jatkaa Lopotissa saman suvun tarinaa, josta kertoi jo esikoinen Neljäntien risteys.

Sirpa Kähkösen Tankkien kesä on kuvitteellinen museo Kuopion äänistä, tapahtuma-aika vuoden 1968 elokuu. Kirjailija rinnastaa Prahaan vyöryvät neuvostopanssarit ja puutalokortteleita jyräävät puskutraktorit.

Myös Emma Puikkosen Eurooppalaisten unten episodeissa liikutaan Euroopan lähihistoriassa.

Riku Korhosen romaania Emme enää usko pahaan raati kuvailee aikalaisromaaniksi rakastamisen vaikeudesta ja miehen alttiudesta pahaan. Kirjassa aviomies päättää piristää väljähtänyttä avioliittoaan raavaan miehen rakkaudenosoituksella.

Kuudesta ehdokkaasta voittajan valitsee toimittaja Baba Lybeck. Voittaja julkistetaan 24. marraskuuta. Palkintosumma on 30 000 euroa.

STT