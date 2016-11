Kuopatuksi luultu Guggenheim-museohanke on esillä ensi maanantaina Helsingin kaupunginhallituksessa. Uudessa ehdotuksessa yksityistä rahaa on luvassa aiempaa enemmän. Yksityinen rahoitus ja rahoitusjärjestelyt kattavat museon kustannuksista 66,4 miljoonaa euroa.

Yksityinen raha oli tarpeen valtion vetäydyttyä museon rakentamisesta.

– On tahoja, jotka haluavat Helsinkiin Guggenheimin valtion vetäydyttyäkin. Kaikki ymmärsivät, että nyt ollaan viimeisen kortin varassa, sanoo Guggenheim Helsingin Tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja Ari Lahti.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) arvioi, että veikkausvoittovarojen kasvu mahdollistaa valtion tuen antamisen Guggenheimin käyttömenoihin.

– Koska veikkausvoittovarat ovat viime vuosina kehittyneet positiivisesti, niin arvioimme, että valtionosuuden piiriin ottaminen voitaisiin toteuttaa ilman että se heikentäisi muiden museoiden rahoitusta, Grahn-Laasonen kertoi STT:lle.

Ulkoministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoo, ettei Guggenheimiin tule tämän hallituskauden aikana valtion rahaa. Soini kertoi STT:lle, että perussuomalaiset käsittelivät asiaa tänään ministeriryhmässään ja aiempi kielteinen kanta on edelleen selvä.

Soinin mukaan valtion rahaa ei tule myöskään tulevilta hallituksilta, jos perussuomalaiset ovat niissä mukana.

Guggenheim Helsinki -museon arvioidut rakentamiskustannukset ovat 130 miljoonaa euroa, mistä Helsingin kaupungin osuus olisi enintään 80 miljoonaa euroa ja Guggenheimin Tukisäätiön 15 miljoonaa euroa.

Helsingin suurimmissa valtuustoryhmissä uusi ehdotus kirvoittaa vaihtelevia kommentteja. Kokoomuksessa esitystä luonnehditaan mielenkiintoiseksi ja erityisesti yksityisen rahoituksen kasvua ja lisenssimaksujen alenemista pidetään positiivisena. Myös vihreät pitävät ehdotusta edellistä esitystä parempana, koska kaupungin kokonaisriski on uudessa ehdotuksessa pienentynyt.

Sen sijaan SDP:n ryhmästä ehdotusta kommentoidaan vanhaksi paketiksi, joka on vain kääritty koreampaan kääreeseen.

Helsinki omistaisi yhtiöstä yli 80 prosenttia

– Tätä on valmisteltu toista vuotta. Helsingin kaupunki on käynyt asiantuntijoiden kanssa läpi tätä kustannusarviota. Uskon, että sillä rahalla se syntyy, sanoo Ari Lahti.

Ehdotuksen mukaan museon rakentamista varten perustettaisiin kiinteistöosakeyhtiö, joka ottaisi rakentamista varten 35 miljoonan euron lainan. Helsinki omistaisi yhtiöstä 84 prosenttia ja tukisäätiö loput.

Uudessa mallissa Helsingin kaupunki olisi siis museorakennuksen pääasiallinen omistaja ja vastaisi sen tilakustannuksista. Muuten kaupunki ei rahoittaisi museon toimintaa. Tilakustannuksiksi on vuodessa arvioitu noin 6,5 miljoonaa euroa, mikä sisältää muun muassa pääoman korot, tontin ja rakennuksen vuokrat Helsingin kaupungille ja kiinteistön ylläpitokustannukset.

– Kun valtio oli vielä mukana neuvotteluissa, Helsingin osuus oli tuolloinkin 80 miljoonaa euroa. Saamme siis samalla investoinnilla enemmän omistusosuutta 130 miljoonan euron omaisuudesta, sanoo Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Museon toiminnasta vastaisi Guggenheim Helsingin Tukisäätiö. Toimintamenoiksi on arvioitu noin 11,6 miljoonaa euroa ja museon tuloiksi 11,2 miljoonaa vuodessa. Tuloihin on laskettu mukaan valtion vuosittainen 1,3 miljoonan euron tuki, joka tukisäätiön mukaan on linjassa muiden samankokoisten museoiden saaman tuen kanssa. Lupauksen tuesta on antanut eilen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

– Arvioimme, että valtionosuuden piiriin ottaminen voidaan toteuttaa ilman, että muiden museoiden rahoitus vähenisi, kirjoitti Grahn-Laasonen Facebookissa.

Jos Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen, Guggenheim Helsinki -museon rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2019. .

STT