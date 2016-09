Los Angelesissa televisiosarja Game of Thrones on palkittu parhaan draamasarjan Emmy-palkinnolla. Samalla siitä tuli eniten Emmyjä voittanut kerronnallinen draamasarja. Sarjalla on nyt 38 Emmyä.

Sarjalla oli ennestään 35 Emmy-tunnustusta. Sitä edellä oli Frasier-televisiosarja, joka on vuosien saatossa kerännyt 37 Emmyä.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa käydyn Emmy-gaalan myötä Game of Thrones on tähän mennessä voittanut parhaan draamasarjan Emmyn lisäksi parhaan draamasarjan ohjauksen sekä käsikirjoituksen Emmyn.

Keskustelu- ja muut ajankohtaisohjelmat mukaan luettuna eniten Emmy-palkintoja on haalinut viihdeohjelma Saturday Night Live, jolla on 45 Emmyä.

Julia Louis-Dreyfus viidettä kertaa palkinnoille

Arvostetut parhaan näyttelijän Emmy-palkinnot draamasarjassa saivat tänä vuonna Rami Malek roolista Mr.Robot -sarjassa ja Tatiana Maslany roolista Black Orphan -sarjassa.

Malek kilpaili Emmystä kovassa seurassa, sillä muita ehdokkaista olivat muun muassa Kyle Chandler Bloodline -sarjasta, Bob Odenkirk Better Call Saul -sarjasta, Matthew Rhys The Americans -sarjasta ja Kevin Spacey House of Cards -sarjasta.

Maslanyn lisäksi muita ehdokkaita parhaan naisnäyttelijän Emmyn saajiksi olivat muun muassa Claire Danes Isänmaan puolesta -sarjasta, viime vuoden voittaja Viola Davis How To Get Away With Murder -sarjasta ja Robin Wright House of Cards -sarjasta.

Myös näyttelijä Julia Louis-Dreyfus kuului illan Emmy-menestyjiin. Hän sai palkinnon parhaan naiskoomikon kategoriassa roolistaan Rouva varapresidentti -sarjassa. Dreyfus voitti kategoriassa nyt viidennen kerran peräkkäin. Kaikkiaan Dreyfusilla on Emmy-palkintoja kahdeksan. Hänet tunnetaan myös muun muassa sarjoista Seinfield ja Edessä uusi elämä.

STT