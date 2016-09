Game of Thrones -sarjan tekijäkaarti keräsi palkintoja Emmy-gaalassa viime vuonna. Tänä vuonna sarja saattaa rikkoa palkintoennätyksen. LEHTIKUVA/AFP

Verinen tv-sarja Game of Thrones saattaa kivuta tv-alan Emmy-palkintojen historian kärkipaikalle sunnuntaina Kalifornian aikaa. Sarja on saanut tähän mennessä 35 Emmyä, mutta viikonlopun gaalassa se on ehdolla vielä viidessä keskeisessä Emmy-sarjassa.