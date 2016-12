Näyttelijä Debbie Reynolds, 84, on kuollut, kertoo yhdysvaltalainen viihdemedia TMZ. Reynolds oli tiistaina kuolleen näyttelijän Carrie Fisherin äiti.

Reynolds kiidätettiin sairaalaan Los Angelesissa keskiviikkona. Mediatietojen mukaan Reynolds oli ollut poikansa Todd Fisherin asunnolla suunnittelemassa tyttärensä hautajaisia, kun hän sai mahdollisesti sairauskohtauksen.

Debbie Reynolds tunnetaan muun muassa roolistaan musikaalissa Laulavat sadepisarat (Singin' in the Rain). Hän on saanut näyttelijäntyöstään myös elämäntyöpalkinnon vuonna 2015.

Reynoldsin tytär Carrie Fisher tuli tunnetuksi Tähtien sota -elokuvien prinsessa Leiana. 60-vuotias Fisher kuoli tiistaina sairaalassa sen jälkeen, kun hän oli saanut sydänkohtauksen perjantaina lennolla Lontoosta Los Angelesiin.

STT