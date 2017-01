– Nykyisessä muodossaan hoito ei houkuttele seksuaalirikollisia tarttumaan mahdollisuuteen, koska se ei lyhennä vankeustuomiota, Jüriloo sanoo.

Seksuaalirikoksista tuomittujen on vuodesta 2014 lähtien ollut mahdollista päästä valvottuun koevapauteen, mikäli he sitoutuvat lääkehoitoon. Lääkityksen tarkoituksena on hillitä vangin seksuaaliviettiä ja näin pienentää rikoksen uusimisriskiä.

Lääkehoito perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta lakia säädettäessä ajatuksena oli, että mahdollisuuteen tarttuisi vuosittain nykyistä useampi vanki.

Tähän mennessä etenkin hormonihoidon käyttö on kuitenkin ollut tuomittujen keskuudessa vähäistä.

– Luku on käytännössä nolla. Ei tämä nyt ihan täysin onnistunut ratkaisu ole ollut, Jüriloo sanoo.

Lainsäädännössä tulisi hänen mukaansa olla enemmän vaihtoehtoja.

Jüriloo ehdottaakin, että lievemmissä tapauksissa, eli lyhyiden vankeustuomioiden kohdalla vankeustuomio voitaisiin korvata lääkehoidolla. Joissakin tapauksissa vankeustuomiota voitaisiin hänen mukaansa myös lyhentää, mikäli vanki suostuu velvoitteiseen hoitoon.

Psykiatrisen vankisairaalan vastaavan ylilääkärin, dosentti Hannu Lauerman mukaan vaihtoehto tuomion korvaamisesta lääkehoidolla saattaa häämöttää tulevaisuudessa.

Hänen mukaansa asia vaatii harkintaa, mutta se voisi mahdollisesti toteutua lievien tapausten kohdalla.

– En suhtaudu ajatukseen kielteisesti, mutta en myöskään ole liput liehuen asiaa ajamassa, Lauerma sanoo.

Lauerma muistuttaa, että seksuaalirikokset ovat toisaalta myös rikoksia, jotka tehdään yleensä täydessä ymmärryksessä.

– Meillä on myös yleinen oikeustaju, joka myös edellyttää näistä rikoksista selkeää rangaistusta. Jos hoitoa ei sellaiseksi mielletä, niin ei ole ihan yksinkertainen asia, että tällaiseen järjestelyyn siirryttäisiin laajamittaisesti.

Lauerman mukaan olisi toisaalta myös paradoksaalista palkita rikoksen teosta.

– Luonteva ratkaisu olisi se, että tuomio lyhenee, jos asianomainen on halukas osallistumaan sen valmisteluun, jottei hän tee enää samaa rikosta uudestaan, Lauerma sanoo.

Jüriloo myös toteaa, että vaikka ihmisestä sammutetaan seksuaalivietti, ei se estä häntä uusimasta jotain muuta väkivalta- tai seksuaalirikosta, jos sen haluaa tehdä muusta kuin seksuaalisesta vietistä johtuen.

Pedofilian uusimisriski on yleisesti luultua matalampi, vain noin viidentoista prosentin luokkaa. Jüriloon mukaan rikokseen syyllistyneiden keskuudessa on kuitenkin aina myös niitä, joiden teon uusimisriski on hyvin korkea.

Lauerman mukaan lääkehoito on myönteinen uusi mahdollisuus, joka pikku hiljaa käynnistyy sen myötä, kun tieto aiheesta karttuu.

Lääkityksen toimivuudesta tarvitaan hänen mukaansa vielä lisää tietoa. Tärkeää on esimerkiksi oppia lisää siitä, kuinka helppoa on valvoa asianomaisen todella käyttävän lääkettä.

Hoidon yleistymiseksi tulee hänen mukaansa myös vähentää sen käyttöön liittyviä pelkoja. Lääkehoitoa vastaanottavan täytyy ymmärtää, että hoito voi olla vankilaan verrattuna parempi ratkaisu kaikkien osapuolten kannalta.

– Kyseessä on vielä uusi toimintamuoto, jossa on kyse herkästä ja latautuneesta alueesta. Ei ole ihme, että toiminnan käynnistäminen vaatii aikaa.

Seksuaalirikollisten kuntouttamisessa käytetään lääkehoidon ja terapian yhdistelmää. Ryhmämuotoinen hoito-ohjelma puolittaa rikoksen uusimisriskin, mutta ei poista sitä. Lääkehoitoa käytetäänkin usein lisäapuna.

Esimerkiksi hormonilääkitys laskee testosteronitasoa, ja tarvittaessa rikoksesta tuomitun seksuaalivietti voidaan lääkehoidon avulla sammuttaa lähes kokonaan.

Jüriloon mukaan seksuaalisuus on kuitenkin niin keskeinen osa ihmisyyttä, että siitä voi olla vaikea luopua.

– Hormonitason laskeminen vie pois monenlaista mielihyvän tunnetta ja tuo sivuvaikutuksia.

Lauerman mukaan lääkehoidon soveltaminen vaatii aina yksilöllistä harkintaa.

– Seksuaalivietin voimakas hillitseminen tai kahlitseminen on aika dramaattinen hoitomuoto.

Jos kyseessä on juopumustilasta johtuva seksuaalirikos, voitaisiin henkilö velvoittaa käyttämään vaikkapa antabusta.

– Tähän mennessä tiedetään, että joukossa on niitä, joita voidaan lääkehoidolla ratkaisevasti auttaa, Lauerma sanoo.

Kaikkein tehokkain hoito saadaan Jüriloon mukaan useamman lääkkeen yhdistelmällä. Pääasia on, että henkilö on motivoitunut hallitsemaan poikkeavaa seksuaaliviettiään.

– Jos ihminen haluaa apua, on meillä monenlaisia keinoja sitä tarjota, Jüriloo sanoo.

PÄIVI LAKKA / LÄNNEN MEDIA