Ylen hallitus on keskustellut yhtiön työilmapiiristä ja saanut selvityksen toimitusjohtaja Kiviseltä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Reuters uutisoi Erosen ja Vuorikosken irtisanoutuneen, koska heidän mielestään julkisen palvelun yhtiö Yle on vaimentanut kriittistä raportointia poliitikoista, kuten pääministeri Juha Sipilästä (kesk.). Reuters kirjoittaa, että kyseessä on erikoinen tapaus, koska kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -sananvapausjärjestö on useana vuotena sijoittanut Suomen maailman johtavaksi valtioksi lehdistön sananvapaudessa.

Reuters kertoo irtisanoutumisten seuraavan tapahtumaketjua, joka alkoi pääministerin lähetettyä useita valitussähköposteja Ylen uutisoinnista.

Ruotsalainen TT kirjoittaa Erosen ja Vuorikosken eronneen Ylen sisäisen luottamuskriisin takia. TT kertoo Ylen viestintäjohtajan Reija Hyvärisen sanoneen, ettei Yle voi kommentoida yksittäisten henkilöiden päätöstä irtisanoutua.

Ylen toimitusjohtaja: Keskustelu hallituksessa oli rakentava a ja seikkaperäistä

Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen pitää Ylen hallituksen kanssa käytyä keskustelua rakentavana ja seikkaperäisenä. Hänen kertoo STT:lle, että eilisessä hallintoneuvoston kokouksessa ja tämän päivän Ylen hallituksen kokouksessa yhtiö sai arvokkaita näkemyksiä.

Kivinen kertoo tapaavansa lähipäivinä eri tahoja, jotta saa kokonaiskuvan tilanteesta ja eri näkökulmista. Hänen mukaansa toimintatavoista ja arjen sujuvuudesta on eri näkemyksiä.

Toimenpiteet on vasta aloitettu ja osa niistä jatkuu pitkälle ensi vuoteen.

Kivinen ei kommentoi irtisanoutumisia.

Ylen hallitus: Kivisellä ja Jääskeläisellä on hallituksen luottamus

Toimitusjohtaja Lauri Kivisellä ja vastaavalla päätoimittajalla Atte Jääskeläisellä on yhä yhtiön hallituksen luottamus, kertoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.

Hänestä päätökset on tähän mennessä tehty journalistisin perustein.

– Tulemme hallituksena jatkossa seuraamaan riippumattomuutta niin, että vastaavat toimittajat raportoivat säännöllisesti mahdollisista painostus- tai vaikutusyrityksistä, sanoo Wilhelmsson STT:lle.

Hallitus edellyttää myös, että Ylen johto seuraa työilmapiiriä nykyistä tiiviimmin.

– Nämä viime viikkojen tapahtumat ovat osoittaneet, että riippumattomuuttamme on kyseenalaistettu, hän sanoo STT:lle.

Feldt-Ranta: Hallintoneuvosto ei ottanut kantaa Ylen johdon puolesta

Ylen hallintoneuvosto ei tue mitään tai ketään eikä ota kantaa, se ei ole hallintoneuvoston rooli eikä tehtävä, oikaisee hallintoneuvoston jäsen Maarit Feldt-Ranta (sd.) puheenjohtaja Kimmo Kivelän (ps.) eilistä lausuntoa.

Kivelä sanoi puolitoista tuntia kestäneen kokouksen päätteeksi muun muassa, että "hallintoneuvosto tukee työtä, jota Ylen johto on jo aloittanut tilanteen korjaamiseksi".

Feldt-Ranta kirjoitti Twitterissä, että "hallintoneuvosto merkitsi eilen saamansa informaation tiedoksi, ei tukenut ketään tai mitään. Pj:n lausunto outo."

Hallintoneuvosto on Yleisradion ylin päättävä elin. Sen nimittää eduskunta.

STT