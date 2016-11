Tänä syksynä toteutettuun kyselyyn vastasi Ylen mukaan vajaat sata opiskelijaa. Heistä joka toinen oli joko tehnyt palkatonta työtä tai saanut tarjouksen palkattoman työn tekemisestä. Moni kertoi myös suostuneensa palkattomaan työhön, koska työkokemusta oli pakko saada.

Lakimiesliiton opiskelija-asiamiehen mukaan joitakin palkatonta työtä tehneitä opiskelijoita on myös uhkailtu. Heidän uransa on esimerkiksi uhattu olevan ohi, mikäli he ottavat palkattoman työsuhteen tiimoilta yhteyttä ammattiliittoon.

Lakimiesliitto tuomitsee jyrkästi palkattoman työn teettämisen, jota usein kutsutaan harjoitteluksi.

STT