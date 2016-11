– Tytöt ovat itse sanoneet, että tämä on sun juttu ja he elävät omaa elämäänsä. He ovat katselleet sivusta julkisuuden meininkiä, eivätkä he halua olla siinä mukana, Katri Helena perustelee päätöstä.

Katri Helenan 99-vuotias Bertta-äiti seuraa yhä melko tiiviisti tyttärensä uraa.

– Just vein yhden lehden. Ei äiti enää lue lehtiä kovin tarkasti, mutta nyt hän katsoi kantta ja sanoi: kyllä on hyvä kuva siusta, Katri Helena nauraa.

Äiti on aina ollut myös kova kommentoimaan tyttärensä puheita julkisuudessa.

– Kommenttia tulee kaikesta, tähti myöntää.

Tyttäriinsä ja heidän perheisiinsä Katri Helenalla on avoimet, läheiset välit. Myös tyttäret ovat sanavalmiita kommentoijia.

– Elämme aika tiiviissä yhteydessä tytärten perheiden kanssa. Puhumme kaikista asioista. Välillä sieltä tulee kritiikkiä milloin mistäkin. Itse kyllä varon kritisoimasta tyttöjä, koska he ovat paljon fiksumpia kuin minä.

Katri Helena myöntää, ettei ole koskaan välittänyt kerätä ympärilleen suurta ystäväjoukkoa.

– Tässä ammatissa ystävät ovat aika vähissä. En jaksa jakaa elämääni kovin monen ihmisen kanssa. Oma perhe antaa voiman. Ystävät ovat tosi vähissä tässä ammatissa, mutta tämä ei ole haikeudella sanottu. Ei se määrä, vaan laatu, tähti sanoo.

Suhdettaan 32 vuotta nuorempaan miesystäväänsä, manageri Tommi Liimataiseen tähti yritti piilotella pitkään. Kun salaileminen ei onnistunut, pari päätti myöntää, ettei kyse ole pelkästä "kalakaveruudesta".

– Tultiin semmoiseen tilanteeseen. Oli katsottava mitä siitä tulee. Ei siitä tullut ollenkaan niin pahaa kuin luultiin.

Myös pukeutumisestaan tähti on aina ollut tarkka. Nuorena hän teetätti esiintymisasunsa ompelijalla. Nykyisin hän saa pukeutumisneuvoja keikoille ja kuvauksiin stylistiltään.

Helsingin-kuvauksissa Katri Helena on käyttänyt muiden julkkisten tavoin mestarimeikkaaja Raili Hulkkosta.

– Kun Raili on tehnyt parhaansa, sillä mennään.

Leikkimielinen pikaselvitys paljastaa, ettei tähden sinivalkoinen vaatemaailma ole pelkkää mielikuvaa. 250 gramman Katri Helena -kuva-arkistossa sininen väri osoittautuu Suomen sinivalkoiseksi ääneksi tituleeratun naisen viime vuosien kestosuosikiksi.

– Vuonna 2018 minulle tulee 55 vuotta laulajanuraa täyteen. Siihen mennään sinisenä, laulaja nauraa.

Paraikaa Katri Helena aloittelee valtakunnallista kirkkokonserttikiertuetta pohjoisesta Suomesta. Konserteissaan hän laulaa omasta lapsuudestaan tuttuja joululauluja.

Henkisyydestä ja hengellisyydestä tähti kokee saavansa turvaa.

– Me ihmiset saamme henkimaailmasta aika isoa apua. Sitä täytyy vain pyytää, esimerkiksi rukoilemalla. Ei sieltä kiviä siirrellä, mutta sieltä voidaan antaa henkistä apua. Ihmisiähän me kaikki vain olemme, tähti muistuttaa.

Johanna Jurkka / lännen media