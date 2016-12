Ylistarolainen Hietala saapui keskiviikon ja torstain välisenä yönä kotiinsa Kylänpäähän, ja ihmetteli ensimmäisenä lattialla olevia lasinsiruja.

– Seuraavaksi mietin, että onpa täällä kylmä, Hietala kertoo.

Yön pimeydessä totuus selvisi lopulta: lintu oli lentänyt eteisen ikkunoista läpi lastenvaunuihin ja niissä olleen nuken päälle. Hietalan mukaan lintu näytti kanahaukalta.

Lintu oli kuollut onnettomuudessa.

Hietala oli ollut toista viikkoa työreissulla Lapissa, eikä tiedä, milloin lintu on lentänyt vaunuihin. Hänen mukaansa ikkunassa on tuplalasit, joten vauhdin on täytynyt olla kova.

– Sen on täytynyt lentää kuin ohjus, Hietala kuvailee.

Nyt kodissa on normaalia kylmempi.

– Täytyy keksiä jotain, Hietala tuumaa.

JATTA LAPINKANGAS