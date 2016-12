Saara Aalto lauloi Björkin kappaleen It’s Oh So Quiet ja Whitney Houstonin I Didn't Know My Own Strength. Matt Terry esitti Bond-elokuvasta tunnetun Sam Smithin kappaleen Writing’s on the Wall ja Randy Crawfordin klassikon One Day I'll Fly Away.

Kaikki kilpailun neljä tuomaria ylistivät Aallon esiintymisiä.

– Kykenet esittämään minkälaista tahansa musiikkia, sinussa on sitä jotain, sanoi tuomari Louis Walsh Aallon ensimmäisestä esityksestä. Toisen kohdalla Walsh oli vieläkin vakuuttuneempi Aallon menestyksestä.

– Sinussa on potentiaalia olla maailmanluokan supertähti. Olet syntynyt laulamaan. Luulen, että suomalainen voisi voittaa, sanoi Walsh.

Simon Cowell totesi brittiyleisön rakastuneen Aaltoon. Toisen esiintymisen jälkeen hän totesi, ettei ulkomailta tullut kilpailija ole koskaan aikaisemmin voittanut laulukilpailua.

– Tuntisin oloni etuoikeutetuksi jos sinä voittaisit, sanoi Cowell.

Nicole Scherzinger kuvaili Aallon äänen olevan kuin toisesta stratosfääristä.

– Olette kummatkin upeita artisteja, sanoi Sharon Osbourne, joka valmensi Aaltoa kisaan.

Aalto totesi Whitney Houstonin kappaleen kertovan hyvin hänen omista tunteistaan.

– Olen kiitollinen, että olen löytänyt kotini täältä, Aalto vastasi toisen esittämänsä kappaleen jälkeen tuomareille.

Kisan voittaja valitaan yleisöäänestyksellä.

