VR:n uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin torstaina Rolf Jansson, joka on aikaisemmin johtanut VR Transpointia. Uuden toimitusjohtajan peruspalkka ennen lisiä on noin 400 000 euroa vuodessa.

Janssonin edeltäjä Mikael Aro tuli tutuksi valtio-omisteisten yritysten palkkaukseen liittyvistä kohuista. Kesäkuussa irtisanoutunut Aro tienasi viime vuonna palkkana yhteensä 540 000 euroa. Sen päälle tulivat vielä vuoden 2014 mukaan maksetut bonukset, noin 226 000 euroa.

Uusi pomo pääsee puikkoihin hyvistä asemista. Tammi-kesäkuussa VR:n liikevoitto parani yli kahdella miljoonalla eurolla, vaikka liikevaihto laskeneiden lipunhintojen myötä pienenikin.

Jansson vertaa nykyistä tilannetta seitsemän vuoden takaiseen, jolloin hän itse aloitti VR:n palveluksessa. Ja toteaa olevansa tyytyväinen. Aina voi kuitenkin parantaa.

– Mielestäni olemme pääsemässä kiinni jatkuvaan kehittämiseen ja konserni on tällä hetkellä kannattava. Ylätasolla kyse on pelkistetysti siitä, että tarvitsemme lisää asiakaslähtöisyyttä ja lisää kilpailukykyä. Sitä kautta saadaan lisää kasvua.

Junien täyttöaste on muun muassa lippu-uudistusten myötä kivunnut noin neljäänkymmeneen prosenttiin.

– Sitä kannattaa entisestään kasvattaa, mutta mitään tavoitelukua en pysty antamaan. Sehän riippuu paljon siitä, mistä liikenteestä on kyse. Mutta jos katsoo meidän nykyistä kaupallista liikennettämme, siinä on ollut noin seitsemän prosentin kasvu tämän vuoden aikana. Sitä kautta ollaan saatu täyttöastettakin ylös, Jansson toteaa ja siunaa samassa yhteydessä vuorojen lisäämisen, joka on tiedossa ensi joulukuussa.

RAMI NIEMINEN/lännen media