Kersti Kaljulaid on Viron tasavallan seuraava presidentti. KUVA: Praxis/Handout

Jotkut haastavat Kaljulaidin valinnan heti kättelyssä, sillä vaalitavasta oli lopulta arvokkuus kaukana. Jopa päätöksen laillisuuden perään on kyselty. Viron monimutkaisessa vaalitavassa päätöstä siirrettiin parlamentilta valitsijamiehille ja takaisin.

Moni kommentoi nyt, että maratonin maaliviivan ylitti voittajana kilpailija, joka lähti kisaan vasta puolimatkan krouvilta.

Kaljulaidin odotetaan vakuuttavan epäilijänsä. Hänellä on takanaan pitkä, 12 vuotta kestänyt ura ulkomailla, minkä takia häntä ei kotimaassa oikein tunneta. Sen seikan Kaljulaid on luvannut korjata pikaisesti.

Uutta presidenttiä tuntevat sanovat, että hän on pystynyt olemaan aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Silti tilaisuudet ovat avautuneet hänen eteensä ansaitusti.

Kaljulaid on syntynyt Viron toiseksi suurimmassa kaupungissa Tartossa vuonna 1969. Hän on valmistunut Tarton yliopiston biologian tiedekunnasta 1992. Vuonna 2001 hän suoritti Tartossa kansainvälisen MBA-tutkinnon. Hän toimi 2000-luvun alkupuolella Viron pääministerin talouspoliittisena neuvonantajana ja Irun sähkövoimalan johtajana.

Vuonna 2004 Kaljulaid siirtyi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi Luxemburgiin. Hänen toinen peräkkäinen toimikautensa päättyi vasta viime keväänä.

Kaljulaidilla on neljä lasta, joiden iät ovat 27, 23, 11 ja 7 vuotta. Hänen puolisonsa Georgi-Rene Maksimovski on radioinsinööri.

– Olen onnellinen, että lapseni ovat kaikki Virossa. Vanhimmat ovat aina pysyneet täällä, ja nuoremmat palasivat mielellään kanssani Viroon, Kaljulaid sanoi Viron TV:n haastattelussa.

Nopeapuheinen Kaljulaid on entisten kollegoidensa mukaan rauhallinen, selväsanainen ja selkeästi ajatteleva päättäjä.

– Hyvin järkiperäinen ja itsenäisesti ajatteleva, kuvaa Viron edustaja EU:ssa ja entinen Viron Suomen-suurlähettiläs Matti Maasikas.

Kaljulaid perheineen ei ole valmis muuttamaan Kadriorgiin palatsiin, jossa ovat asuneet kaikki Viron presidentit.

– Toivottavasti saan jäädä kotiin, johon olen tottunut, hän sanoo.

Monen mielestä Kaljulaid tuo mukanaan raikastavia tuulia. Vaikka kannatus on kansan keskuudessa pienehkö, on parempi aloittaa nollasta ja kasvattaa suosiota pikkuhiljaa, kuin pudota korkealta ja kovaa.

Kaljulaidin näkemyksessä Viro on vankasti eettinen valtio.

– Eettinen valtio ei sanele ihmisille, miten tulla onnelliseksi tai mikä on onni. Itsevarma virolainen on valinnoissaan vapaa. Kotimaassa tai ulkomailla. Itsevarma valtio heiluttaa lähtijöille ja hyötyy tulijoista. Eettinen valtio on kiitollinen kansalaisilleen panoksesta kehitykseen ja tarjoaa vastikkeena terveyttä, sivistystä, kulttuuria, vapautta, Kaljulaid linjaa.

