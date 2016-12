Niinistö korosti pitävänsä linjapuheen, jossa ei arvostella ketään.

– En aio arvostella pääministeriä, hallitusta tai ketään muutakaan. Tulin siihen tulokseen viime päivien keskustelua seuranneena, että tässä maassa on tarpeeksi riitelyä ja mutapainia. Se, mitä me tarvitsemme, on toivoa ja näkemystä paremmasta huomisesta, Niinistö aloitti tämän viikon poliittiseen kohuun viitaten.

Hänen mukaansa olemme tilanteessa, jossa poliittinen keskustelu on kärjistynyt, populismi vahvistuu ja kohut seuraavat toisiaan. Niinistön mukaan populismille on tehnyt tilaa se, että moni ihminen kokee päättäjien kääntäneen selkänsä häneen.

– Vastaus populismin haasteisiin ei ole se, että poliittinen eliitti sulkeutuisi vain etisestään. Päättäjien on avauduttava avoimeen vuoropuheluun. Meidän on puhuttava myös niiden kanssa, jotka ovat kanssamme eri mieltä, Niinistö kehottaa.

Hänen mukaansa juuri nyt on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että Suomessa säilyy moniääninen, vapaa ja riippumaton media.

– Tällaisena aikana, kun valemediasivustot hämärtävät totuutta, rikkovat ja hajottavat ja asettavat ihmisiä toisiaan vastaan, on erityisen tärkeää vaalia totuutta tavoittelevan ja ihmisiä valistavan journalismin asemaa Suomessa. Kansallisten instituutioiden, kuten Yleisradion, merkitys vain korostuu. Emme saa antaa sen unohtua päivän kohujen keskellä, Niinistö painotti.

Hänen mukaansa on esimerkiksi tärkeää säilyttää jatkossakin Ylen venäjänkieliset uutiset, jotta Suomen venäjänkielinen vähemmistö ei olisi äidinkielellään kuultavien uutisten suhteen ainoastaan Venäjän kanavien varassa.

RIIKKA HAPPONEN / LÄNNEN MEDIA