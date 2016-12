Teemat ovat samat, mitä puolue piti esillä myös viime eduskuntavaalikampanjassaan. Puoluesihteeri Lasse Miettinen perustelee teemojen kierrätystä sillä, että noissa asioissa kunnilla on paljon valtaa.

– Iso viestimme on, että riippumatta siitä, mihin suuntaan hallitus haluaa viedä Suomea, me voimme kunnissa valita toisin, Miettinen sanoo.

Hän ottaa esimerkiksi monien kuntien ratkaisut päivähoito- ja koulutuskysymyksissä.

– Kun hallitus lähti rajoittamaan kaikkien lasten oikeutta päivähoitoon, monessa kunnassa noustiin vastarintaan ja sanottiin, ettei tämä ole oikein, me halutaan tehdä toisin. Myös peruskoulu ja toinen aste ovat tosi tiukasti kunnallisten päättäjien käsissä.

Vihreät haluaa edistää maksuttomuuden toteutumista varhaiskasvatuksessa. Ensimmäisenä asiaa on lähdössä selvittämään Helsingin kaupunki.

– Niitä kokemuksia kannattaa hyödyntää ja katsoa, mitä se voisi erilaisissa kunnissa tarkoittaa.

Lisäksi vihreät haluaa kiinnittää kuntien huomion entistä vahvemmin ympäristöasioihin. Miettinen muistuttaa, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet toteutetaan pitkälti kunnissa.

– Todella suuri osa Suomen päästöistä on kunnallisten päättäjien peukalon alla. Miten kunnat tuottavat sähkönsä ja lämpönsä, miten kaavoitetaan alueita, miten rakennetaan ja järjestetään liikenne?

Miettinen muistuttaa, että kunnissa voidaan päättää edetä ympäristöasioissa hallituksen suuntaviivoja kunnianhimoisemmin.

– Esimerkiksi pohjoisessa Iin kunta on ottanut tosi kunnianhimoisia askeleita eteenpäin ilmasto- ja energiatehokkuustavoitteissaan.

Vihreiden mukaan myös tasa-arvo toteutuu lähipalveluissa - esimerkiksi asumisesta ja asuntojen rakentamisesta päätetään kunnissa. Lisäksi julkisissa hankinnoissa kuntien kautta kulkee vuosittain miljardeja euroja.

– Jos vaikka kymmenen prosenttia siivusta satsattaisiin viisaasti hankkimalla asioita, joilla luodaan uusia työpaikkoja: vaikkapa energiatehokkuusratkaisuja, ledejä valaistukseen tai älypalveluja. Se antaisi paikallisille yrityksille mahdollisuuden kehittää tuotteitaan ja työllistää lisää, Miettinen sanoo.

Vihreiden puoluekannatus nousi gallupeissa viime kesänä ennätyslukemiin, yli 13 prosenttiin. Se luo puolueelle hyvän lähtökohdan kuntavaaleihin. Miettinen kertoo, että ehdokashankinta on tällä hetkellä suurin piirtein puolivälissä. Puolue haluaa lisätä niiden kuntien määrää, joissa tarjolla on vihreiden ehdokkaita.

Siihen pyritään positiivisella ja rakentavalla kampanjalla.

– Maailmassa on tällä hetkellä liian vähän toivoa. Silti Suomi on paljon synkemmissä ja niukemmissa olosuhteissakin pystynyt rakentamaan hyvinvointia ja parempaa huomista seuraavalle sukupolvelle. Kyllä me pystymme siihen nytkin, Miettinen uskoo.

RIIKKA HAPPONEN / LÄNNEN MEDIA