Vastaehdotuksena äänestyksessä oli, että selvityksen teosta luovuttaisiin.

Kirkolliskokouksen edustaja Risto Tuori teki viime keväänä aloitteen kirkon vihkimisoikeudesta luopumisesta. Aloitteessa esitetään, että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon vihkimisestä ja ryhtyä asian vaatimiin toimiin. Selvityksessä on arvioitava sekä vihkioikeuden säilyttämisen että siitä luopumisen myönteiset ja kielteiset vaikutukset.

Kirkon yleisvaliokunta on käsitellyt Tuorin aloitteen ja tehnyt sen pohjalta mietinnön kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Mietinnön mukaan selvityksen on muun muassa arvioitava, millaiset vaikutukset vihkioikeudesta luopumisella tai oikeuden pitämisellä on kirkon identiteettiin. Lisäksi on tarkasteltava, millainen merkitys kirkollisella vihkimisellä on kirkon jäsenille ja millaiset vaikutukset sillä on kirkon jäsenyyteen sitoutumiseen. Myös ratkaisun vaikutuksia kirkon henkilöstöön ja talouteen sekä kirkon ja valtion suhteisiin on käsiteltävä.

Kirkon vihkioikeudesta luopuminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että siviilivihkiminen tulisi pakolliseksi. Kirkko voisi yhä tehdä kirkollisia vihkimisiä vastaavia seremonioita, kuten siunauksia, mutta niillä ei olisi juridista vaikutusta.

STT