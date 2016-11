Sadealueita on saapumassa Suomeen useita, ja niiden ajoituksen tarkka ennustaminen on vielä hankalaa. Joka tapauksessa loppuviikon sää on kehno suuressa osassa maata.

Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta tällä viikolla viiteen plusasteeseen, Pohjois-Suomessa päästään nollan tuntumaan.

Pirkanmaan pelastuslaitos varoittaa, että lauhtuva sää tarkoittaa myös heikkeneviä jäitä. Vesistöt ovat tänä syksynä alkaneet jäätyä tavallista aikaisemmin, mutta jäällä ei ole vielä turvallista liikkua.

Pelastuslaitoksen mukaan eilen Kangasalan Saarikylissä vanhempi pariskunta oli pilkkimään mennessään potkukelkalla ylittämässä järveä, kun jää petti heidän altaan. Naapurit saivat pariskunnan pelastettua jäistä.

Pelastuslaitos vetoaa erityisesti vanhempiin, jotta he eivät näyttäisi lapsilleen huonoa esimerkkiä heikoille jäille menemisestä.

STT