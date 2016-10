– Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden uhka on kasvanut, mikä on johtanut paikallisiin väkivaltaisuuksiin, mutta edelleen perusteesimme on, etteivät nämä järjestöt uhkaa kansallista turvallisuutta.

Supo on silti muuttanut arviotaan radikaalista ympäristö- ja eläinoikeusliikkeestä. Viime vuonna arvioitiin, ettei liikkeen piirissä ole ilmennyt merkittävää laitonta toimintaa.

Keväällä mielenilmauksessa Pyhäjoella muun muassa sytytettiin poliisiauto tuleen. Myös Vantaan kesäkuisen bussivarikon palon sytyttäjäksi ilmoittautui aktivistiryhmä.

