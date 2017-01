Ensi viikolla Yhdysvaltain presidenttinä aloittava Donald Trump sanoo Wall Street Journal-lehden haastattelussa olevansa avoin ajatukselle, että Venäjä-pakotteista luovutaan.

– Jos Venäjä todella auttaa meitä, miksi pitää yllä pakotteita, jos joku tekee joitain todella hienoja asioita, Trump sanoi lehtihaastattelussa.

Hienoilla asioilla hän tarkoittaa auttamista terrorismin vastaisessa taistelussa. Yhdysvallat voi omalla päätöksellään poistaa maan Venäjä-pakotteet. Ratkaisu ei ole mitenkään sidoksissa EU:n pakotepäätöksiin.

– Voi olla ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä, sillä pakotteiden syyt eivät ole poistuneet. Pakotteet asetettiin ensin Krimin ja sitten Itä-Ukrainan vuoksi, Rekolainen huomauttaa.

Hänen mukaansa on todella vaikeaa ajatella miten realistista olisi pakotteiden poistaminen. Rekolainen kuitenkin muistuttaa, että sekä Trumpin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin äänenpainot pakoteasiassa ovat olleet samansuuntaisia.

– Ikään kuin maaperää tällaisille ratkaisuille voitaisiin valmistella.

Rekolainen muistuttaa, että Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa pakotteita suurempi merkitys on ruplan kurssilla, öljyn hinnalla ja Venäjän yleisellä taloustilanteella. Ruplan kurssi on 12 kuukauden aikana vahvistunut 30 prosenttia ja se on piristänyt Venäjän vientiä.

– Syksyllä oli pitkästä aikaa kuukausia, jolloin Suomen vienti Venäjälle kasvoi.

Venäjän vastaiset pakotteet ovat Suomessa vaikuttaneet lähinnä rahoitusalaan. Venäjän määräämät vastapakotteet ovat karsineet elintarvikevientiä Venäjälle. Suuri kärsijä on ollut muun muassa Valio.

