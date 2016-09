Feldt-Rannan mukaan erityisavustajan siirtyminen terveysbisnekseen koettelee politiikan moraalia. Erityisen raskauttavana hän pitää sitä, että Turusen toimenkuvaan kuuluvat terveys- ja sairaalapalvelujen ulkoistukset.

– Turunen on ollut asemassa, jossa hän on suoraan päässyt vaikuttamaan hallituksen sote-ratkaisuihin. Jatkossa hän voi käyttää tätä tietopääomaa hyödykseen Mehiläisen voitontavoitteluun. Hallitus kaavailee sote-palveluista miljardibisnestä, joten kyse on merkityksellisestä asiasta, Feldt-Ranta kirjoittaa blogissaan keskiviikkona.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson paheksuu kokoomuksen erityisavustajan siirtymistä uuteen toimeen.

– Sopivasti keskeisissä asemissa päätöksenteossa olleet kokoomuslaiset siirtyvät nyt suuryritysten johtoon havittelemaan bonuksia onnistuneesta yksityistämisestä, Andersson toteaa.

Sekä Feldt-Ranta että Andersson muistuttavat, että aiemmin myös kokoomuksen ex-ministeri Laura Räty ja ex-kansanedustaja Lasse Männistö ovat siirtyneet terveysbisneksen palvelukseen.

– Kokoomuksen mulle sulle -tuolileikki maksetaan lopuksi veronmaksajien ja korkeampia asiakasmaksuja maksavien sairaiden taskuista, Andersson epäilee.

Eduskunnan hallintovaliokunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakimuutos, jonka perusteella arkaluontoista tai rahallisesti arvokasta tietoa käsitteleville valtion virkamiehille voidaan jatkossa sopia karenssi.

MIRJA NIEMITALO/LÄNNEN MEDIA