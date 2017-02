Johan Bäckman on aikeissa ostaa enemmistön radiokanavan osakkeista. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Hallitus on tehnyt ennakkopäätöksen Love FM:n toimiluvan peruuttamisesta, jos radiokanavan määräysvalta muuttuu. Love FM on hakenut ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta toimilupaan. Hakemuksen mukaan dosentti Johan Bäckman on aikeissa ostaa 95 prosenttia Love FM -yhtiön osakkeista.