Useilla valtionhallinnon verkkosivuilla on tällä hetkellä käyttökatkoja. Häiriö koskee Liferay-julkaisualustapalvelua, jota noin puolet valtionhallinnon verkkosivuista käyttää. Käyttäjien joukossa on esimerkiksi valtioneuvosto.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimitusjohtaja Pasi Lehmuksen mukaan kyse ei ole palvelunestohyökkäyksestä.

– En ole saanut sellaista käsitystä. [Asiaa selvittävässä] tiimissä kukaan ei ottanut puheeksi sitä, Lehmus sanoo.

Hänen mukaansa häiriö ilmenee siten, että järjestelmän käyttäjät eivät saa tällä hetkellä päivitettyä uutta sisältöä sivuille oikein. Valtori tiedotti myös, että verkkosivustojen toiminta on hidastunut, niillä on käyttökatkoksia ja tiedotepalveluissa on häiriöitä.

Lehmus kutsuu torstaita "päätöspäiväksi", jolloin valtionhallinnon verkkosivuille päivitetään paljon uutta tietoa.

– Meidän on pakko saada tämä stabiiliksi, ettei tule pysyvää torstaiongelmaa, hän sanoo.

Tällä hetkellä ongelman voi Lehmuksen mukaan kiertää siten, että käyttäjä avaa ja sulkee selaimen. Sen jälkeen sisältöjen pitäisi päivittyä.

Lehmuksen mukaan vastaavaa häiriötä on esiintynyt ennenkin.

Valtori selvittää tilannetta. Häiriön kestosta ei toistaiseksi ole tietoa.

LAURA MYLLYMÄKI / LÄNNEN MEDIA