Vuonna 1971 Shirley Bassey lumosi tulkinnallaan kappaleesta Diamonds Are Forever. Marilyn Monroe hemaisi valkokankaalla vuonna 1953 Jane Russellin kanssa laulaessaan kappaleen Diamonds Are a Girl’s best Friend. Vuonna 2016 Saara Aalto yhdisti X Factor UK:ssa molemmat kappaleet ja tarjosi yleisölle timanttisen esityksen.