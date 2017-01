Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestö valmistautuu parhaillaan päättämään varsin poikkeuksellisesta asiasta: puolueen elävän legendan Paavo Väyrysen erottamisesta. Keskustan kunniapuheenjohtaja ja pitkäaikainen kansansuosikki on asettanut kotikuntansa keskustaväen hankalaan välikäteen.

– On tosi ikävä tilanne, myöntää kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tuula Eilittä.

Väyrynen vei joulukuussa puoluerekisteriin perustamansa kansalaispuolueen. Keskustan säännöt ovat tältä osin selvät: ne kieltävät jäseniä kuulumasta kahteen puolueeseen.

Väyrynen ei aio erota keskustasta, joten hänet pitäisi erottaa siitä paikallisyhdistyksestä, johon hän kuuluu. Väyrynen on kuitenkin perustanut itse pikkuruisen paikallisyhdistyksensä ja toimii sen puheenjohtajana, joten yhdistys tuskin erottaa häntä.

Keminmaan kunnallisjärjestö joutuukin nyt pohtimaan Keminmaan keskustaseura -nimisen paikallisyhdistyksen erottamista puolueesta.

– Asia on mietinnässä, minkäänlaista päätöstä ei ole vielä tehty. Tämä on ennakkotapaus, jollaisia ei ole aikaisemmin tehty keskustassa. Täytyy tarkoin harkita ja miettiä, että tehdään oikein. Tämä on kuitenkin aikamoinen päätös, Eilittä pohtii.

Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestö kokoontuu ensi viikolla ja asia nousee siellä väistämättä keskusteltavaksi. Tekeepä kunnallisjärjestö mitä tahansa, päätöstä tullaan taatusti arvostelemaan.

– Olemme palaveeranneet kunnallisjärjestön johtokunnan kanssa sen verran, että olemme sopineet, ettei kenestäkään ihmisestä tehdä syntipukkia, vaan asiasta tehdään johtokunnan yhteinen päätös, Eilittä kertoo.

Päätös Väyrysen paikallisyhdistyksen kohtalosta tulee Eilitän mukaan alistaa kunnallisjärjestön yleiselle kokoukselle. Se järjestetään yleensä pari kertaa vuodessa ja keskustan käytäntö on, että se hyväksyy kuntavaalien ehdokkaat.

Väyrynen istuu Keminmaan kunnanvaltuustossa ja hän on ilmoittanut jatkavansa paikallispolitiikassa "keskustan puitteissa". Puolueiden on jätettävä kuntavaalien ehdokaslistansa helmikuun lopussa, joten ainakin Väyrysen mahdolliseen kuntavaaliehdokkuuteen liittyvä asia on ratkaistava aivan lähiviikkoina.

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska muistutti joulukuussa, että keskustan riveissä toimii myös sitoutumattomia henkilöitä. Väyrystä sitoutumaton status ei kiinnosta.

– Minua on pyydetty keskustan ehdokkaaksi ja harkitsen asiaa. Minähän olen keskustan paikallisyhdistyksen jäsen ja jos olen ehdokkaana, niin olen siinä ominaisuudessa, keskustan ehdokkaana, Väyrynen itse määrittelee Lännen Medialle.

Samaan aikaan, kun Väyrynen pohtii jatkoa keskustalaisena paikallispoliitikkona, hän yrittää kasvattaa kansalaispuolueensa eduskuntapuolueeksi asti – ja jopa suurten puolueiden joukkoon ja hallituspuolueeksi asti.

Näin hurjiin suunnitelmiin Väyrysen on siivittänyt kansalaispuolueen Taloustutkimuksella tekemä mielipidetutkimus siitä, kuka olisi suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi.

Kyselyssä eniten kannatusta sai istuva pääministeri Juha Sipilä (kesk, 25,4%), sen jälkeen vihreiden Ville Niinistö (22,5%), kokoomuksen Petteri Orpo (19,7%) ja SDP:n Antti Rinne (15,5%). Väyrynen sai kansalaispuolueen puheenjohtajana yhtä suuren seitsemän prosentin kannatuksen kuin perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini.

Väyrynen tunnustaa kansalaispuolueen verkkosivuilla julkaisemassaan blogikirjoituksessa, että häntä kiehtoisi ajatus palata vielä kerran valtioneuvoston jäseneksi: "Jos ministeriys vielä avautuisi, tulisin toimineeksi valtioneuvoston jäsenenä kuudella eri vuosikymmenellä. Tämä taitaisi olla maailmanennätys, jota ei helposti rikottaisi."

Kansalaispuolue voi viedä keskustalta vaatimattomallakin kannatuksella pääministeriyden, jos äänestäjiä siirtyy Väyrysen mukana tilanteessa, jossa suurimman puolueen asemasta käydään tiukka kilpa.

Väyrynen on ilmoittanut, että kansalaispuolue osallistuu eduskuntavaaleihin ja harkitsee maakuntavaaleihin osallistumista. Kuntavaaleihin kansalaispuolue ei osallistu, vaan kehottaa kannattajiaan muiden puolueiden listoille tai muodostamaan valitsijayhdistyksiä.

