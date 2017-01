Kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä kuvailee epäiltyä salakatselujuttua hyvin laajaksi. Reenilän uralla ei ole ollut vastaavansuuruista salakatseluepäilyä. Smith on syyttäjän mukaan sanonut kuvanneensa materiaalin siksi, ettei häntä voitaisi syyttää seksuaalirikoksesta. Syyttäjä kuitenkin pitää väitettä epäuskottavana.

Kamera oli piilotettu syyttäjän mukaan sängyn vieressä olevalle tasolle.

Syytekohtia on lähes 40. Smithiä syytetään salakatselusta, kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Epäillyt teot ovat alkaneet maaliskuussa 2014 ja jatkuneet helmikuuhun 2016.

Syyttäjän mukaan Smith on jakanut videoita kuudelle työtoverilleen tai kaverilleen Whatsapp-ryhmässä.

– Onko hän sitten halunnut kerskua teoillaan tai todistaa jotain, Reenilä aprikoi.

"Tuntemuksia verrattu raiskauksiin"

Neljää asianomistajaa edustava Markus Talvio kertoo, että jutun asianomistajat ovat kokeneet videot nöyryyttävinä. Talvion mukaan osalla kuvatuista on ollut pidempiaikainen ja osalla lyhyempiaikainen suhde Smithiin.

Talvio kertoo, että kärsimyskorvauksina salakatselusta on haettu yli 3 000:ta euroa, mutta nyt haussa on huomattavasti enemmän. Tarkkaa summaa hän ei kuitenkaan halua kertoa. Hänen mukaansa vaatimukset on suhteutettu kuvauskertojen lukumääriin.

– Kyllä kaikilla on aika nöyryytetty olo. Tätä on verrattu seksuaalirikoksiin ja raiskauksen aiheuttamiin tuntemuksiin. Tämä on kuitenkin jo lähtökohtaisesti niin intiimeihin asioihin menevä loukkaus, Talvio sanoo.

Salakatselujuttu puidaan salaisena

Salakatselujuttu on määrätty salaiseksi. Salaista käsittelyä vaativat sekä syyttäjä että asianomistajat. Myös asiakirjat on määrätty salaisiksi, mutta tuomion on tarkoitus olla julkinen asianomistajien nimiä lukuun ottamatta.

Smithin epäillään kuvanneen kameralla salaa seksikumppaneitaan.

– Kaikki syytekohdat koskevat seksuaalisuutta eli yksityisyyttä mitä suurimmassa määrin. Kaikki syytekohdat määrätään peitettäviksi ja salattaviksi, ellei joku asianomistaja nimenomaisesti halua tuoda tietoja julkisuuteen, puheenjohtaja sanoi salissa.

Rikosylikomisario Jari Illukka kertoi aiemmin, että yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen on ollut aineiston jakamista Whatsapp-ryhmään.

Syyttäjä on aiemmin kertonut aikovansa vaatia Smithille ehdollista vankeutta ja oheissakkoa. Vaatimustaan kihlakunnansyyttäjä tarkentaa oikeudessa.

Smith vetäytyi viime vuonna The Voice of Finland -ohjelman juontajan paikalta rikosepäilyjen vuoksi. Tänään hän ei suostunut lausumaan salakatseluepäilyistä mitään median pyynnöistä huolimatta, vaan istui hiljaa tummat lasit päässä odottamassa istuntoa.

Juttua istutaan helmikuun 20. päivään saakka. Istuntopäiviä on yhteensä 11.

