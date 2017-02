Lännen Media pyysi Tuppuraiselta vastaukset 12:een tiukkaan kysymykseen. Vastaukset vahvistavat, että Tuppurainen on kansainvälisyyttä vaaliva demari, joka ei arkailisi pääministerinäkään ottaa kantaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin länsimaisen demokratian arvojen vastaiseen toimintaan.

Tuppuraisen mielestä populistit ovat kuin entisaikojen kommunistit, joiden kanssa maltillisten voimien ei kannattanut halpaan huutokauppaan ryhtyä. Tuppuraisen vastauksissa on ripaus samaa aatteellista voimaa kuin Ruotsin edesmenneen demariulkoministerin Anna Lindhin (1957–2003) ulkopoliittisissa linjauksissa.

1. Kuka on poliittinen esikuvasi ja miksi?

Ihailen Hillary Clintonia. Hän on ollut peräänantamaton tasa-arvokysymyksissä ja mm. Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmän kehittämisessä. Mitkään vaikeudet eivät ole lannistaneet häntä. Kotimaan poliitikoista esikuvani on Tarja Halonen, joka on edennyt politiikassa vakuuttaen omalla asiantuntemuksellaan ja jonka karisma on vain vuosien myötä kasvanut. Kauempaa historiasta nostan Väinö Tannerin, joka asetti aina yleisen edun eturyhmien edelle. Tanner myös varoitti menemästä kommunistien kanssa huutokauppaan (ne tarjoavat aina enemmän). Saman voi sanoa meidän päivinämme populisteista.

2. Mitä sanoisit Donald Trumpille hänen politiikastaan, jos tapaisit hänet?

Politiikkanne, puheenne ja tekonne vahingoittavat Yhdysvaltoja. Ne tekevät Amerikasta pienen. Toimintanne johtaa vastakkainasettelun kärjistymiseen, eikä sillä tiellä ole hyvää loppua. EU on kumppaninne transatlanttisessa yhteistyössä, mutta pidämme kiinni läntisistä arvoistamme, joihin kuuluu ihmisoikeuksien luovuttamattomuus. Tulevien sukupolvien vuoksi teidän on sitouduttava ilmastonmuutoksen torjuntaan. Meillä suomalaisilla on paljon osaamista uuden, ilmastoystävällisen teknologian hyödyntämisessä. Molemmin puolin hyödymme, mikäli TTIP-vapaakauppaneuvottelut tuottavat myönteisen tuloksen.

Tai, tietysti sanoisin: Mr President, your policies, your words and your actions harm United States. They make America small. Your actions lead to heightened controversies and that cannot end well. EU is your partner in trans-Atlantic co-operation. Yet we respect western values, among them the principle of unalienable human rights. For the future generations you have to make a commitment to fight climate change. Us Finns do have the know-how how to use new, climate-friendly technology. Both of us gain if we get a positive outcome from TTIP-negotiations.

3. Voitko hyväksyä sosiaaliturvassa osittaiseen perustuloon siirtymisen?

Sosiaaliturvaa on kehitettävä nykyistä joustavammaksi ja paremmin yksilöllisiin elämäntilanteisiin soveltuvaksi. Se ei saa olla pelkkää passiivista rahanjakoa, vaan tukea on annettava jonkin syyn perusteella (esimerkiksi opiskelu, vanhemmuus, työttömyys, sairastuminen) ja tarvetta harkiten. On vaikea perustella tuen antamista kaikkein hyvätuloisimmille ja varakkaimmille. Perustulo loisi uuden kannustinloukun kotihoidontuen tilalle ja johtaisi syrjäytymiseen työmarkkinoilta. Lähimmäs sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteita päästään keventämällä pienimpien tulojen verotusta ja tekemällä tulonsiirroista joustavampia. Tähän voidaan soveltaa vuonna 2019 käyttöön tulevaa kansallista tulorekisteriä, joka mahdollistaa tukien maksamisen viivästyksittä.

4. Keskusta vai kokoomus?

SDP on yhteistyöpuolue. Olemme valmiita kokoamaan laajan rintaman avoimen yhteiskunnan turvaamiseksi. Teemme yhteistyötä kaikkien kanssa, jotka sitoutuvat rasismin vastaiseen toimintaan ja ihmisoikeuksiin. Tulevalla vaalikaudella on olennaista ottaa EU-politiikkaan aktiivisempi ote. Myös naisten ja miesten tasa-arvon parantaminen on otettava jälleen asialistalle. Konservatiivisen politiikan sijaan on tehtävä edistyksellistä, inhimillistä politiikkaa, joka tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen ja Suomen kansainvälisen aseman vahvistamiseen.

5. Onko yleisten tes-perusteisten palkankorotusten aikakausi päättynyt Suomessa?

Ei ole. Vähimmäistyöehtojen turvaa tarvitaan tulevaisuudessakin. Monesta syystä se on järkevämpi tehdä sopimalla kuin jäykällä, helposti mahdottomuuksiin karkaavalla lainsäädännöllä. Ay-liike ja sopimusyhteiskunta ovat Suomelle vahvuus. Ne ovat osa pohjoismaista mallia, joka on maailmanlaajuisesti tunnustettu parhaaksi ja kestävimmäksi järjestelmäksi.

6. Jos olisit eläinhahmo, minkä eläinhahmon itsellesi valitsisit ja miksi?

Olen lohikäärme. En ole sitä valinnut, vaan se on kiinalaisen horoskoopin myötä minulle tullut. Hyvä lohikäärme tuo elinvoimaa ja tarvittaessa on myös tulta ja tappuraa.

7. Enemmän EU:ta vai vähemmän EU:ta?

Sekä enemmän että vähemmän. On niin kovin helppoa vaatia EU:ta vähemmäksi, mutta samaan hengenvetoon haluta tehokkaampaa poliisiyhteistyötä terrorismin torjuntaan, syvenevää puolustusyhteistyötä, rajat ylittävää ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa ja suojaa kuluttajille globaaleilla markkinoilla. EU on Suomelle perustavanlainen turvallisuusyhteisö. Sitä tarvitaan edelleen turvaamaan rauhaa ja vakautta.

8. Luopuisitko Sdp:n puheenjohtajuudesta, jos puolue jäisi seuraavien eduskuntavaalien jälkeen oppositioon?

Koetan nyt ensin päästä puheenjohtajaksi ennen kuin asetan perusteita luopumiselle.

9. Miksi olisit erinomainen pääministeri?

Olen luja ja avoin johtaja. Luotan työtovereihini ja annan asiantuntemukselle arvon. Perustan kaiken päätöksenteon tutkittuun tietoon ja tosiasioihin. Toisin politiikkaan inhimillistä lämpöä. Pääministeri johtaa myös maamme EU-politiikkaa. Tunnen EU-asiat ja minulla on jo laaja eurooppalainen verkosto.

10. Olisiko RKP:lle paikkaa hallituksessasi?

Olisi. Hallitus pitää koota yhteisen ohjelman ja yhteisten arvojen varaan.

11. Lisäisitkö ministerien määrää nykyisestä?

Ministerien määrässä pitää välttää ääripäitä: lukua ei pidä lisätä ministeripaikkojen jakamisen ilosta, mutta on myös turha luulo, että ministerien pieni määrä on tehokkuuden ja tuottavuuden mitta.

12. Salainen paheesi?

Jos kertoisin salaisen paheeni, eihän se enää olisi salainen. No, olen hyvin perso puolukoille.

Kolme vahvuutta:

1. Periaatteellisuus 2. Käytännöllisyys, jolla tasataan liiallista periaatteellisuutta 3. Kestävyys

Heikkous (paljasta edes yksi):

Heikkouteni on kaipuu kotiin, kotioloihin.

Lauri Nurmi, Lahti / Lännen Media