Tiettävästi eniten erimielisyyttä on ansiosidonnaista työttömyysturvaa koskevasta omavastuuosuudesta. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Työryhmän puheenjohtaja Martti Hetemäki luovuttaa raportin valtiovarainministeri Petteri Orpolle (kok.) huomenna. Myös palkansaajajärjestö SAK:n hallitus pui raporttia huomenna. STTK:lla on ylimääräinen hallituksen kokous tiistaina. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo, että hallitukselle esitellään raportin sisältö ja se tekee päätöksen siitä, miten siihen ja jatkoon suhtautuu.

– Kun ottaa huomioon, että toimeksianto oli erittäin rajattu ja aika lyhyt, työ eteni STTK:n tavoitteiden mukaisesti, mutta kaikkia tavoitteita ei saatu ihan riittävästi mukaan, sanoi Palola STT:lle.

Maan hallitus käsittelee raporttia tiettävästi tiistaina talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja talousneuvosto keskiviikkona. Jälkimmäisessä ovat mukana myös muun muassa työmarkkinakeskusjärjestöjen puheenjohtajat.

Hallitus on edellyttänyt järjestöiltä yksimielistä raporttia. Lähteet arvioivat, että erimielisestä raportista huolimatta hallitus aloittanee oman valmistelunsa raportin pohjalta, koska siinä on paljon myös hyvää ja sen eteen on jo tehty paljon työtä.

Halituksen toimeksiannon tavoite oli 10 000 ihmisen työllistyminen.

STT