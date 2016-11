Keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajia yhdistää oikeistokonservatiivisuus, mutta ne ovat erimielisiä esimerkiksi EU-politiikasta, Venäjä-suhteista, maahanmuutosta, aluepolitiikasta ja työurien pidentämisestä.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajia yhdistävät vasemmistolaisuus ja liberaalius, mutta ne ovat erimielisiä samoista asioista kuin hallituspuolueiden kannattajat.

– Hallituksen leikkauspolitiikan vastustaminen on ainoa asia, joka selkeästi yhdistää pääoppositiopuolueiden kannattajia, e2:n tutkija Jussi Westinen toteaa.

Muut enemmistöhallitusvaihtoehdot ovat vieläkin epäyhtenäisempiä, kun perusteena ovat vasemmisto–oikeisto- ja liberaali–konservatiivi-jaot. Tutkimus osoittaa, että puolueiden kannattajien toiveet on hyvin vaikea yhteen sovittaa kaikissa enemmistöhallituksissa.

Äänestäjien liikkuvuus on ollut suurta vuoden 2015 vaalien jälkeen. Perussuomalaisista on siirtynyt äänestäjiä erityisesti SDP:hen, äänestämättömiin ja pienpuolueisiin.

– Perussuomalaiset tarjosivat vuosien 2011 ja 2015 vaaleissa kanavan protestille. Demokratian toimivuuteen pettyneet perussuomalaiset ovat nyt siirtyneet eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin tai heittäneet hanskat tiskiin. Vasemmistoon siirtyneet ovat tyytymättömiä leikkauksiin, e2:n tutkija Ville Pitkänen sanoo.

Keskustan jättäneet ovat huolestuneita eriarvoisuudesta ja arvioivat, ettei Suomessa pärjää enää yritteliäisyydellä ja ahkeruudella. Kokoomuksesta on siirtynyt äänestäjiä kahteen vastakkaiseen suuntaan: vihreisiin on liikkunut arvoliberaaleja, jotka haluaisivat Suomen kasvattavan globaalia vastuutaan, perussuomalaisiin on siirtynyt suomalaisten etua korostavia arvokonservatiiveja.

Tutkimustulokset perustuvat kyselyyn, johon vastasi 4 705 suomalaista. Aineisto kerättiin maaliskuussa Taloustutkimuksen toteuttamalla internetpaneelilla. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin 2000-luvun eduskuntavaalitutkimusaineistoja.

STT