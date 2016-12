Suomen maakuva on pysynyt kansainvälisen maabrändiselvityksen mukaan vakaana ja hyvänä. Tämän vuoden tutkimustulosten mukaan Suomen maakuva on yhä 17. vahvin 50 maan vertailussa, kertoi ulkoministeriö torstaina. Eniten Suomea arvostetaan hyvästä hallinnosta, kun taas kulttuurin ja matkailun osa-alueilla Suomen maakuvassa on selvityksen mukaan vielä kasvun varaa.