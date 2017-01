Ranskan vaalien on katsottu uhkaavan EU:n olemassaoloa, sillä EU-vastainen Marine Le Pen on vaaleissa vahvoilla. Populistijohtaja on luvannut kansanäänestyksen Ranskan EU-jäsenyydestä. Jos EU:n perustajamaa ja iso euromaa seuraisi brittien esimerkkiä, unionin olisi vaikea pysyä enää pystyssä.

EPC-tutkimuslaitoksessa Brysselissä työskentelevä Emmanouilidis tähdentää, että Le Penin vaalivoitto ja ranskalaisten lähtö EU:sta ovat vielä monen mutkan takana.

– En näe Titanic-skenaarion uhkaa. Sitä ei voi sulkea pois, mutta sen todennäköisyys on melko alhainen. Yksi opetus viimeisen seitsemän vuoden ajalta on, että älä sulje pois mitään, Emmanouilidis sanoo puhelimitse.

EU silti syvässä kriisissä

Emmanouilidisin mukaan EU on syvässä kriisissä, koska se ei ole kyennyt kasvattamaan kriisinhoitokykyään jatkuvien ongelmien keskellä. Oli kyseessä sitten brexit-äänestyksen jälkihoito tai pakolaiskriisin vastuunjako, EU-maat ovat sinnitelleet eteenpäin etsimällä pienintä yhteistä nimittäjää, jolla vältetään pahin skenaario.

Osin tässä on onnistuttu: Kreikan euroero on estetty ja muuttoliikkeen koettelema Schengen-aluekin toistaiseksi pelastettu. Emmanouilidisin mielestä tämä kertoo siitä, että EU:ta koossa pitävä liima on sitkeää ainesta.

Ranskan lisäksi myös Saksassa pidetään tänä vuonna kriittiset vaalit. Syksyn liittopäivävaaleissa turvallisuus ja maahanmuutto noussevat avainteemoiksi. Berliinin terrori-iskua edeltäneet verilöylyt Nizzassa, Pariisissa ja Brysselissä takaavat, että samat teemat hallitsevat myös Ranskan vaalikampanjointia.

