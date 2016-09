Tilannekatsauksen mukaan keväällä tehty Turkki-sopimus on vähentänyt Kreikkaan suuntaavaa ihmissalakuljetusta, kun taas keskisen Välimeren yli Italiaan kulkeva muuttoliike on vilkastunut. LEHTIKUVA/AFP

EU-maille asetettujen turvapaikanhakijakiintiöiden toimeenpano kangertelee pahasti edelleen. Euroopan komission tilannekatsauksen mukaan Kreikasta ja Italiasta on siirretty muihin jäsenmaihin reilut 5 600 turvapaikanhakijaa vuoden aikana. Se on vain 3,5 prosenttia kokonaismäärästä, jonka EU-maat ovat luvanneet ottaa kahden vuoden aikana vastaan.

Suomi kuuluu maihin, jotka ovat panneet omaa osuuttaan parhaiten toimeen.

Takkuilusta huolimatta komissio kehuu viime aikoina tapahtuneen "merkittävää edistystä".

– Jäsenmaiden lisääntyneet toimet viime kuukausien aikana – syyskuussa yli 1 200 siirrettyä – osoittavat, että siirtoja voidaan vauhdittaa, jos siihen on poliittista tahtoa ja vastuuntuntoa, sanoo maahanmuuttokomissaari Dimitris Avramopoulos tiedotteessa.

Kiintiöiden vastustus on vahvaa etenkin itäisen Keski-Euroopan maissa. Unkari järjestää sunnuntaina kansanäänestyksen uusista kiintiöistä. Viime syksyn päätöksen maa on vienyt EU-tuomioistuimeen.

Turkki-sopimus puree

Komissio julkisti tilannekatsauksen myös Turkin kanssa tehdyn pakolaissopimuksen toimeenpanosta sekä Schengen-alueella voimassa olevista sisärajatarkastuksista.

Keväällä tehty Turkki-sopimus on vähentänyt rajusti Kreikkaan suuntaavaa ihmissalakuljetusta. Kesäkuusta lähtien luvattomia tulijoita on saapunut noin 85 ihmisen päivävauhdilla, kun ennen sopimuksen voimaantuloa heitä saapui keskimäärin 1 700 päivässä. Samaan aikaan keskisen Välimeren yli Italiaan kulkeva muuttoliike on jälleen vilkastunut.

Muuttoliikkeen rauhoittuminen on edellytys sille, että Schengen-alueen sisärajatarkastuksista voidaan luopua. Tällä hetkellä niitä on käytössä Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa, Itävallassa ja Norjassa.

Komissio on antanut luvan jatkaa rajatarkastuksia marraskuun puoliväliin asti. Lupa annettiin Kreikan rajavalvonnan puutteiden ja maahan kohdistuvan paineen takia.

STT