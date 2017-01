Sdp:n puheenjohtajan paikasta kisaa helmikuun alussa kolme ehdokasta. Puolueen nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne ja jo aiemmin haastajaksi ilmoittautunut kansanedustaja Timo Harakka saavat kisaan rinnalleen Tytti Tuppuraisen. Tuppurainen sanoo Lännen Medialle, että päätös on punnittu hyvin huolellisesti. Ehdokkuuteen oli aitoa tilausta ja kysyntää.

– Olen saanut paljon rohkaisua kokeneilta puolueen konkareilta, vahvoilta naisilta.

Sdp:n Lahden puoluekokoukseen on nyt aikaa tasan kuukausi. Tuppuraisen mielestä se on riittävä aika käydä kampanjaa. Hän lykkäsi päätöksensä julkistamisen joulunpyhien yli, koska arvostaa harvoja juhlapyhiä ja haluaa antaa silloin aikaa itselleen ja perheelleen olla rauhassa. Tuppurainen pitää ehdokkuudestaan tänään tiedotustilaisuuden Oulussa.

Tuppurainen sanoo olevansa valmis voittamaan ja astumaan vastuulliseen tehtävään sdp:n puheenjohtajana ja mahdollisesti pääministerinä.

– Ymmärrän myös sen, että politiikka on pitkä marssi. Olen valmis tekemään työtä pitkäjänteisesti. Minulla on työuraa edessä vielä vuosikymmeniä.

Tuppurainen on toisen kauden kansanedustaja Oulun vaalipiiristä ja pitkän linjan sosialidemokraatti. Hän on aloittanut työväenyhdistyksen rivijäsenenä ja toiminut sen jälkeen puolueen kaikilla tasoilla. Hän kokee, että sosialidemokratialla on paljon annettavaa näinä aikoina. Tuppurainen haluaa vaalikampanjassaan pitää esillä laajoja kansainvälisiä teemoja.

