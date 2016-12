Kuluttajille on myyty ilotulituspatoja, joissa tällainen tarra on kiinnitetty väärään paikkaan. Tuotteet kannattaa palauttaa kauppaan. KUVA: Tukes

Tukes tiedotti perjantaina, että kuluttajille on päätynyt noin 300 vaarallista ilotulitepataa. Padoissa on keltainen varoitustarra, joka on kuitenkin asennettu väärään paikkaan. Se opastaa asettamaan padan siten, että räjähteet laukeavat väärään suuntaan ja aiheuttavat vaaran katsojille.