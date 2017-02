Laukkasen mukaan Trumpin torstaina iltapäivällä Suomen aikaa pitämä rukousaamiaispuhe erosi edeltäjiensä esiintymisistä.

– Yleensä näissä puheissa ei puhuta politiikkaa, Trump kuitenkin esimerkiksi kiitti puheessaan Yhdysvaltain armeijaa.

Trumpin puheen sävy oli virkaanastujaispuheen tyyliin osin nationalistinen ja patrioottinen.

– Kun hän totesi muiden maiden käyttäneen USA:ta hyväkseen ja että tähän on tultava loppu, osa kuuntelijoista taputti mutta osa ei.

– On hän erikoinen presidentti, Laukkanen lisää.

Samaan hengenvetoon Laukkanen kuitenkin sanoo, että toivoa viran mukanaan tuomasta pehmentymisestä on.

– Näin kävi Barack Obaman kohdalla virkavuosien lisääntyessä ja etenkin George W. Bushin ja Bill Clintoninkin. En ole Trumpista huolissani, eikä kesken olevaa juoksua pidä lähteä heti alussa arvostelemaan.

Laukkanen on osallistunut Yhdysvaltojen presidentin rukousaamiaiseen jo 18. kertaa.

Häntä kismittää se, miten uskonnollisuutta lakaistaan Suomessa aina vain enemmän maton alle.

– Trump kertoi puheessaan paitsi omasta uskostaan ja äidiltään saamasta Raamatusta, myös aikeestaan tuoda uskonnollinen tunnustuksellisuus ja esimerkiksi mahdollisuus rukoilla takaisin USA:n kouluihin. Meillä Suomessa suuntaus on aivan toinen.

Laukkanen kertoo tapauksesta, jossa poika olisi halunnut laulaa vanhainkodissa äitinsä kanssa virren. Tämä oli kuitenkin kielletty, koska vanhainkodin oli sanottu olevan uskonnollisesti tunnustukseton.

– Olen surrut myös sitä, ettei virallinen Suomi ymmärrä, miten tärkeä tapahtuma tämä rukousaamiainen on. Se ei näytä pitävän tätä edes pennin arvoisena. Sopii kysyä, että mikä tämä oikein on, jos eduskunnan jalkapallokerhon ulkomaanmatkakin on huippuhomma. Täällä luodaan suhteita ja tutustutaan muun muassa eri maiden ministereihin kolmen päivän ajan.

Laukkasen lisäksi Yhdysvaltain presidentin rukousaamiais-tapahtumaan kutsuttiin tänä vuonna suomalaisista poliitikoista ulkoministeri Timo Soini (ps.) ja kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.).

Kansallinen rukousaamiainen järjestetään vuosittain helmikuun ensimmäisenä torstaina Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa.

Tapahtuma muodostuu varsinaisen rukousaamiaisen lisäksi lounaiden ja päivällisten yhteydessä käytävistä tapaamisista. Päätapahtuma on torstaiaamun suuri rukousaamiainen.

Rukousaamiaisen noin 3 500 osallistujan joukossa on Yhdysvaltain poliittisen johdon lisäksi myös muualta maailmasta kutsuttuja politiikan ja talouselämän edustajia. Lisäksi mukana on Washingtonissa olevia diplomaatteja sekä uskonnollisia ja sotilasjohtajia.

Virpi Niemistö/Lännen Media