Espoolainen Timo Soini on johtanut perussuomalaisia vuodesta 1997 lähtien. Soini ei ole hiiskunut aikeistaan, mikä on johtanut perussuomalaisten sisällä pohdintoihin, aikooko hän luopua asemastaan.

LM-kyselyn vastaajista 59,8 prosenttia uskoo, että Soini asettuu ehdolle.

– Hallituskausi viedään nykyisellä kokoonpanolla loppuun ja katsotaan sitten puheenjohtajan vaihdosta, arvioi Jyväskylän Perussuomalaisten puheenjohtaja Juha Vimpari.

Kyselyyn vastasi 77 piirihallitusten jäsentä, 86 paikallisosaston tai jonkin muun puolueen alaisen järjestön puheenjohtajaa, 11 kansanedustajaa sekä 33 jossain muussa tehtävässä toimivaa perussuomalaista. Vastausprosentti oli hyvä, 43 %, joten tuloksia voi pitää vahvasti suuntaa antavina.

Perussuomalaisissa valmistaudutaan Soinin jälkeiseen aikaan, koska puolueen suuruuden luojan nauttima kannatus ei enää ole varauksetonta. Vastaajat saivat kyselyssä valita vapaasti mieleisensä puheenjohtajan seitsemästä vaikutusvaltaisimmasta perussuomalaisesta.

Nimilistalle otettiin puolueen ministerit Soini, Jussi Niinistö, Jari Lindström sekä Pirkko Mattila, eduskunnan puhemies Maria Lohela, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ja eurovaalien äänimagneetti Jussi Halla-aho.

Soini saa vastaajilta 48 prosentin kannatuksen seuraavalle puheenjohtajakaudelle, joka päättyy vasta vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen.

– Ilman Timoa ei olisi meidän puoluettamme. Hän tietää, että mikäli hän on ehdolla, hänet valitaan. Olemmeko valmiita uuden johtajan aikakauteen? Tämän asian luulen ratkaisevan Timon ehdolle asettumisen, arvioi Tuomas Okkonen, Pohjois-Pohjanmaan piirihallituksen jäsen.

Yhdestätoista vastanneesta kansanedustajasta kahdeksan haluaa Soinin jatkavan.

Soini nauttii yhä ylivoimaisesti suurinta suosiota puheenjohtajaksi. Silti kymmenet puolueen vaikuttajat toivovat vähitellen Soinin aikakauden päättymistä. Ristiriita syntyy siitä, että he pitävät Soinia loistavana ulkoministerinä, mutta hiipuvana puoluejohtajana.

Vastaajista 86 % arvioi Soinin onnistuneen ulkoministerinä hyvin tai erittäin hyvin. Hallituskauden aikaisesta puoluejohtajuudesta Soini saa saman arvion 53 prosentilta vastaajista. Kuilu on merkittävä.

Avoimissa vastauksissa Soinille povataan haastajaa.

– Sebastian Tynkkynen tulee haastamaan Soinin. Se on varmaa. Ja Tynkkysen pitäisi tulla valituksi, jotta perussuomalaiset kehittyy aidosti EU-vastaiseksi, uhoaa alle 30-vuotias puolueaktiivi.

Monet kenttävaikuttajat nostaisivat Terhon puoluejohtajaksi kesäkuussa. Terho on LM-kyselyssä toiseksi suosituin vaihtoehto 16,5 prosentin kannatuksella. Halla-aho saa 13 prosentin suosion.

Avoimista vastauksista käy ilmi, että maahanmuuttoa vastustavat perussuomalaiset ovat tyytymättömiä puolueen linjaan ja ryhmittyvät Halla-ahon tai useasti mainitun kansanedustaja Laura Huhtasaaren taakse.

Puolueen presidenttiehdokkuus on puolustusministeri Niinistön heiniä: hän saa LM-kyselyssä 56,9 prosentin kannatuksen. Lohelan lähettäisi presidentinvaaliin 18,3 prosenttia vastaajista.

– Tämä on Jussi Niinistön tilaisuus nousta perussuomalaisten huipulle. Tämä on hänen näytöksensä. Menestys näissä vaaleissa määrittelee hänen asemansa jatkossa, eräs Niinistöä kannattava vaikuttaja arvioi.

– On raskasta haastaa istuva presidentti. Vaalikampanja on raskas ja hajottava. Ministeri, FT Jussi Niinistöllä on tehtävänsä vuoksi käsitys Suomen puolustusvoimista, ja presidentti on Suomen puolustusvoimien johtaja, toinen perustelee Niinistön selvältä vaikuttavaa nimeämistä perussuomalaisten ehdokkaaksi.

Puheenjohtajapeli heilahtaa uuteen asentoon, jos Soini yllättäen luopuu asemastaan. Maltillisiksi mainitut Terho (35,8 %) ja Niinistö (23,4 %) nousevat silloin seuraajapörssin kärkinimiksi.

– Karismaattinen, älykäs, sanavalmis ja laajasti asioihin paneutuva henkilö, naisvaikuttaja suitsuttaa Terhoa.

Soinille mieluisimpana seuraajana pidetään Niinistöä, mutta LM-kyselyssä Terho nousee aavistuksen tätä suositummaksi. Mikäli Soini jatkaa puoluejohtajana, Niinistön asema puolueen sisällä saattaa vahvistua häämöttävän presidenttiehdokkuuden ansiosta, koska presidentinvaali on kaikille ehdokkaille näyteikkuna. Soinin ja perussuomalaisten nousu kohti jytkyjä alkoi vuoden 2006 presidentinvaalissa, jonka kampanjatilaisuuksissa Soinin populistinen puheenparsi alkoi kiinnostaa suomalaisia.

Niinistö ja Terho ovat läheisiä ystäviä, joten he saattavat sopia, kumpi aikanaan pyrkii puolueen johtoon.

– Niinistö ja Terho ovat ainoat henkilöt, joilla on kyky pitää puolue yhtenäisenä. Eivät ole yhden asian miehiä, kirjoittaa Timo Tukia Vilppulasta.

Avoimissa vastauksissa monet odottavat seuraavalta puheenjohtajalta maanläheistä suhdetta kenttäväkeen.

– Toivon, että puolueemme johtajista ei muodostu ’herrakerhoa’ tai muuten elitististä joukkoa, joka unohtaa meidät maan korvessa kituuttavat kokonaan, eräs paikallisvaikuttaja toteaa.

LAURI NURMI/LÄNNEN MEDIA