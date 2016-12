– Kannustusta ja kannatusta on tullut aivan valtavasti. Minulle vahva tuki tarkoittaa sitä, että suhtaudun asiaan kaikella vakavuudella. Erityisesti minua on ilahduttanut, että kyselyitä ja pyyntöjä on tullut ympäri Suomea ja että nuoret demarit ovat olleet erityisen aktiivisia, Harakka kiittelee demarikentältä saamaansa kannustusta asettua ehdolle.

SDP:n puoluekokous valitsee seuraavan puheenjohtajan lauantaina 4. helmikuuta Lahdessa.

– Minun pitää pohtia, olisiko isänmaan ja puolueen etu, että olisin käytettävissä. Annan vastaukseni ensi viikolla, Harakka lupaa.

Äänivaltaisia puoluekokousedustajia saapuu Lahteen noin 500. Heidät on valittu jäsenäänestyksissä SDP:n piireissä.

Nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne ilmoitti marraskuussa haluavansa jatkokaudelle. Kyselyissä ja haastatteluissa SDP:n kenttävaikuttajat ovat toivoneet, että Rinne saisi haastajia.

Lännen Median demarivaikuttajille tekemään kyselyyn vastasi elokuussa lähes 400 puolueaktiivia. Heistä 67 prosenttia toivoi, että puheenjohtajaehdokkaita ilmoittautuu enemmän kuin yksi.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi pian Rinteen ilmoituksen jälkeen, ettei hän asetu ehdolle.

Puheenjohtajavaalia odottavien demareiden katseet kohdistuvat nyt Harakkaan ja kansanedustaja Tytti Tuppuraiseen.

Poliitikkona Harakka kertoo haluavansa nostaa sosialidemokratiaa asemaan, joka tekisi SDP:stä 2020-luvulle tultaessa tärkeimmän Suomea uudistavan voiman. Hän julkaisi helmikuussa Liike 2020 -pamfletin, jota monet demarit pitävät puolueensa tulevaisuusohjelmana.

– Mikä estää sosialidemokraatteja olemasta tulevaisuuspuolue? Väärät arvot. Tarkemmin sanoen: arvot eivät ole väärät, mutta ne on käsitetty väärin. Jos kysyt SDP:n jäsenkirjan omistajalta puolueen tärkeintä arvoa, hän vastaa todennäköisesti: työ. Mutta työ on resurssi, eikä arvo. On onnellista olla työssä, mutta työ ei ole arvo, Harakka kirjoitti.

Jos SDP tekee työstä arvon, puolue leimautuu Harakan mielestä liian helposti vain saavutettujen etujen puolustajaksi.

Työelämän kiihtyvä murros edellyttää Harakan mukaan markkinaehtoisten työpaikkojen ohella "markkinoita täydentävää ja mahdollistavaa työtä", jolla julkinen valta ehkäisee työttömyyden pitkittymistä.

– Uudessa tehtävänjaossa yhteiskunta hyväksyy, että yritykset tavoittelevat voittoa, eivät työpaikkoja. Vastikkeeksi liike-elämä hyväksyy, että yhteiskunta rahoittaa työllisyyttä, jolla ei ole markkina-arvoa, Harakka arvioi.

Pari viikkoa sitten Harakka perusti Liike 2020 ry:n, jonka tavoitteena on synnyttää keskustelua sosialidemokratian ja koko Suomen suunnasta.

Toiminnassa on mukana paljon ihmisiä, jotka eivät kuulu SDP:hen, mutta joilla on puolueen kanssa yhteisiä arvoja ja tavoitteita.

– Suurin osa suomalaisista kannattaa sosialidemokraattisia arvoja, mutta kynnys äänestää puoluetta tai osallistua sen toimintaan on kasvanut liian korkeaksi, Harakka arvioi.

Sdp:n seuraava puheenjohtaja on pääministeriehdokas kevään 2019 eduskuntavaaleissa.

LAURI NURMI, HELSINKI/ LÄNNEN MEDIA