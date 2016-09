Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen pitää Vershbow´n kommentteja mielenkiintoisina, sillä ne valottavat Naton ylimpien päätöksentekijöiden ajatusten kulkua.

– En näe lausunnossa sinällään mitään mullistavaa. Keskeinen pointti on se, että Suomen ja Naton välisellä kumppanuudella on tietty sisältö, ja on spekulatiivista – konfliktitilanteesta riippuen – mikä Suomen ja Ruotsin rooli olisi tukijana tai avun saajana.

Tiilikainen painottaa, että Naton mahdollisesti Suomelle tarjoama apu olisi edelleen täysin sotilasliiton omissa käsissä.

– Päätös riippuisi täysin konfliktin luonteesta ja siitä, miten Naton resurssit olisivat muuten sillä hetkellä sidotut. Ero jäsenyyden ja kumppanuuden välillä on siis edelleen selvä: mitään automatiikkaa avunsaantiin tai mitään velvoitetta muiden avustamiseen ei ole Nato-kumppaneilla.

Tiilikainen arvioi, että turvallisuustilanteen muuttuminen on viime aikoina vaikuttanut Suomen ja Naton kumppanuuden luonteeseen, minkä vuoksi kumppanuussuhdetta määritellään uudelleen.

– Muutaman viime vuoden aikana jännitteet ovat nousseet uudelleen, minkä vuoksi Nato on palannut juurilleen. On palattu vanhaan Natoon ja Nato-maiden alueiden puolustus nousee tehtävänkuvassa keskiöön. Sen vuoksi myös kysymys kumppanimaiden merkityksestä on nyt noussut esiin, Tiilikainen selventää Natosta kumpuavaa keskustelua.

Tiilikainen myös sanoo, että Suomi on tällä hetkellä tiiviimmässä yhteistyössä Naton kanssa kuin koskaan aiemmin. Tästä kertovat niin syventynyt Nato-yhteistyökumppanuus kuin toiminnallinen yhteistyö muun muassa sotaharjoitusten muodossa.

JUHA VAINIO, HELSINKI / LÄNNEN MEDIA