Tänään laaja tietotekniikkavika Liikenneviraston järjestelmässä viivästytti junaliikennettä koko maassa. VR:n mukaan uhkana oli, että koko junaliikenne olisi sen takia halvaantunut.

Mannerin mukaan on vain ajan kysymys, milloin jotain vaarallisempaa tapahtuu. Hän kertoo, että it-järjestelmät ovat aina vain monimutkaisempia, ja niitä tehdään koko ajan kiireellisemmin ja huonommalla laadulla.

– Mitä monimutkaisempi järjestelmä, sitä todennäköisemmin sinne järjestelmään jää jokin porsaanreikä, millä se saadaan haltuun, Manner sanoo.

Junaliikenteen aikataulujärjestelmän tehnyt yhtiö: Testaaminen on vaikeaa

Junaliikenteen aikataulu- ja kulunseurantajärjestelmien testaaminen on vaikeaa, sillä niissä on niin paljon eri osia, sanoo johtaja Timo Honko järjestelmän tehneestä Solita -yhtiöstä. Järjestelmiä testataan jatkuvasti, Honko lisää.

Junaliikenne myöhästeli ja oli vaarassa pysähtyä tänään kokonaan, koska aikataulutietoja liikenteenohjaukselle ja junien kuljettajille toimittava järjestelmä ei toiminut. Myöskään varajärjestelmä ei toiminut.

Hongon mukaan on liian aikaista puhua järjestelmän kaatumisesta.

– Kaatuminen viittaa siihen, että sovellus on ajautunut virhetilaan eikä toimi. Se on liian tarkoin sanottu tällä hetkellä kun vian alkuperäinen syy ei ole vielä täysin selvitetty.

Vikaan voi Hongon mukaan olla monta syytä.

– En osaa sanoa, onko ongelma eri palveluiden välillä vai onko jokin yksittäinen syy. Vian jäljittäminen on työlästä ja vaikeaa, sillä ei ole yhtä ainutta virhelokia, vaan asiaa pitää selvittää laajemmin.

Syyn selvittäminen jatkuu maanantaina

Tänään työ keskittyi Hongon mukaan siihen, että junaliikenne saatiin takaisin toimintaan. Vian syyn selvittäminen jatkuu maanantaina.

– Meidänkin tarjoamat palvelut muodostavat laajan kokonaisuuden, ja lisäksi mukana on muita toimijoita. Juurisyyn selvittäminen voidaan tehdä rauhassa ja huolella.

– Käytännössä tämä tarkoittaa tarvittaessa laajempaa joukkoa asiantuntijoita ja järjestelmälokien läpikäyntiä.

Honko sanoo, että Solitan lisäksi järjestelmän tietoliikennepalveluista sekä käyttöpalveluista eli konesaleista vastaavat erilliset toimijat. Kokonaisuus on Liikenneviraston vastuulla.

– Liikennevirasto on koordinoiva taho, ja kyse on heidän tarjoamastaan palvelukokonaisuudesta, jossa me olemme yksi toimija.

Palvelutoimittaja Tiedon viestintäjohtaja Kia Haring kertoo STT:lle, että Tieto toimittaa Liikennevirastolle konesalipalveluja.

– Järjestelmäongelman perimmäinen syy ei ole vielä tiedossa. Asiaa selvitetään yhdessä kaikkien osapuolten kanssa.

STT