Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiön Cursor Oy:n myyntijohtaja Harri Eelan mukaan ministeriön linjaus tuli yllätyksenä.

– Olemme hämmästyneitä, mistä tässä on kysymys. Haluamme, että meitä kohdellaan yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa, Eela sanoo.

Cursor on valmistellut Finprolle aineistopaketin, josta käy ilmi Kaakkois-Suomen alueen mahdollisuudet vastaanottaa miljardiluokan investointi ja löytää tehtaalle tarvittava määrä työvoimaa.

Eelan käsityksen mukaan Finpro on hakenut useita eri vaihtoehtoja, joiden kanssa hanketta viedään eteenpäin. Silloin päätösvalta siitä, minne Teslan akku- ja autotehdas voitaisiin perustaa, olisi yrityksellä itsellään.

– Onko päätös jo tehty, ja jos on, niin millä perusteella? Meidän käsityksemme on ollut se, että nyt haetaan useita vaihtoehtoja ja mennään niiden kanssa eteenpäin.

Kilpajuoksuun Vaasan kanssa Kaakkois-Suomessa ei halua lähteä.

Eelan mukaan tärkein päämäärä on se, että miljardien eurojen investointi saataisiin Suomeen. Jos Tesla perustaisi tehtaansa Suomeen, se toisi tuhansia uusia työpaikkaoja.

– Nostan hattua Vaasalle, sillä siellä on tehty loistavaa työtä. Me emme halua haastaa ketään, vaan tarjoamme parasta mahdollista, mitä meillä on.

Eelan mukaan Kaakkois-Suomen vahvuuksia ovat hyvät satama-, maantie-, ja rautatieyhteydet sekä vahva koulutustarjonta.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on rankattu maailman parhaiden yliopistojen joukkoon energiatekniikan osaamisessa. Kaakkois-Suomessa annetaan arvo myös rajanaapurille.

– Venäjän merkityksestä Teslalle emme tiedä, mutta sehän voi olla markkina-aluetta tai raaka-ainetoimittaja ja yhteistyökumppani.

Eelan mukaan vahvuus on sekin, että jo aiemmin yksi amerikkalaisyhtiö eli Google on katsonut Haminan sopivaksi paikaksi perustaa palvelukeskus Haminaan.

Toholammelta, Keski-Pohjanmaalta kotoisin oleva elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) totesi keskiviikkona ministeriön antamassa tiedotteessa Vaasan olevan hankkeen "keskushyökkääjä".

– Vaasan ehdottomana etuna on vahva energia-alan osaamiskeskittymä ja ekosysteemi. Jos haluamme menestyä tässä kovassa kansainvälisessä kisassa, tulee meidän kuitenkin toimia yhtenä maajoukkueena, ministeri Lintilä totesi ministeriön antamassa tiedotteessa.

Teslan toimitusjohtaja kertoi viime vuoden marraskuussa, että yhtiö harkitsee jättitehtaan perustamista Eurooppaan. Suomessa Finpro selvittää tekijöitä, joiden avulla Tesla voitaisiin houkutella Suomeen.

MINNA AKIMO / LÄNNEN MEDIA