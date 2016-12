Palo sattui kaivosalueella, kun rikkivetyä vuoti rikkivetylaitokselta ulos ja se syttyi palamaan. Varotoimenpiteenä laitoksen lähistö tuulen alapuolelta evakuoitiin. Evakuointi koski muutamaa kymmentä yhtiön ja urakoitsijoiden työntekijää. Rikkivetylaitos on osa metallitehdasta, jonka tuotanto ajettiin alas. Edessä on vähintään viikonlopun kestävä seisokki.

Palon syttymissyy ei ollut perjantaina iltapäivällä tiedossa. Terrafame Oy:n toimitusjohtajan Joni Lukkaroisen mukaan vuotanut linjasto puretaan ja mahdolliset laiteviat korjataan. Hän sanoo, että maanantaina tiedetään, kuinka pitkäksi huoltoseisokki venyy ja milloin toinen tuotantolinjasto käynnistetään.

Monikaasumittarit mukana

Terrafame on pyrkinyt parantamaan työturvallisuutta kaivostoimintansa käynnistämisestä, syyskuusta 2015 lähtien. Esimerkiksi kaivoksen johtoryhmän kokousten ensimmäisenä asiana avauksen jälkeen on työturvallisuuspäivitys. Kaivoksen johto käy viikoittain kaivosalueella turvallisuuskierroksen.

Kaivosalueen läpikotaisin tunteva Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia on todennut, että jos siellä ei työskennellä turvallisesti, sitten ei työskennellä ollenkaan.

Vierailijoilla ja työntekijöillä on kaivosalueella mukanaan aina monikaasumittarit.

Kaivoksella on meneillään toimintakulttuurin muutos. Työturvallisuuden parantuminen näkyy tapaturmataajuudessa. Sitä mitataan vertaamalla poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärää miljoonaan työtuntiin.

Syyskuussa 2015 tämä suhdeluku oli Terrafamessa noin 30 ja nyt alle 10. Nämä työtapaturmat ovat johtaneet keskimäärin kahden ja puolen päivän poissaoloon.

Rikki oli 400-asteista

Laitoksella valmistettavaa rikkivetyä käytetään metallien saostuskemikaalina. Nyt vuotamaan pääsi sulaa rikkiä, joka hapen kanssa reagoidessaan syttyy palamaan. Rikki oli kuumaa, 400-asteista. Rikin palaessa syntyy myrkyllistä rikkidioksidia.

Mitä perjantain rikkipalo merkitsee turvallisuuden kannalta, toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen?

– Se korostaa vain sitä, että on tärkeä kiinnittää huomiota työturvallisuuteen ja siihen, että henkilöstöllä on kaasumittarit ja suojainvarusteet. Vaikka ei ollut vaaratilannetta, tilanne muistuttaa siitä, että turvallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota, kun loppupää prosessia on kemianteollisuutta, jossa on vaarallisia kemikaaleja ja jopa itsestään syttyviä raaka-aineita.

Lukkaroisen mukaan tilanne hoitui mallikkaasti.

– Palokunnat tekivät hyvää työtä. Samoin oma henkilökunta, joka teki asianmukaiset hälytykset, kun vuoto havaittiin. Prosessit ajettiin saman tien alas, jotta riski saataisiin minimoitua.

Palon sammutus jatkui perjantaina iltapäivällä.

Talvivaaran aikana oli rikkipaloja ja kuolemantapaus

Sittemmin konkurssiin ajautuneen Talvivaara Sotkamo Oy:n aikana rikkivetylaitoksella oli paloja ainakin maaliskuussa 2014. Ensimmäinen tapahtui myöhään illalla, jolloin 60 työntekijää siirrettiin suojatiloihin. Kukaan ei altistunut myrkylliselle kaasulle. Palon syyksi kerrottiin prosessihäiriö. Toinen, pienempi palo tapahtui parin viikon kuluttua rikkivetykehittimen eristeissä.

Vakavin rikkivetyyn liittyvä turma tapahtui keväällä 2012, jolloin yksi Talvivaaran työntekijä kuoli rikkivetyvuodossa. Tapaus, jossa ei käytetty turvavarusteita, johti käräjäoikeudessa muun muassa Talvivaara Sotkamo Oy:n 60 000 euron yhteisösakkoon. Kyse oli työturvallisuusrikoksesta.

