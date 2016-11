Sipilä tutustui kaivokseen ensi kertaa paikan päällä. Hän muistutti Vetolaa välittämään kiitokset työntekijöille. Sotkamon kaivoksella työskentelee 600 ja urakoitsijat mukaan lukien 990 henkilöä.

Sipilä totesi tiedotusvälineille reilun tunnin mittaisen kaivoskierroksensa päätteeksi, että kaivoksella on tehty mahdottomasta mahdollinen. Hän oli tyytyväinen sekä ympäristö- ja prosessiriskin hallintaan ja uskoi, että kassavirta saadaan plussalle yhtiön ilmoittamassa aikataulussa.

– Julkinen ilmapiiri on ollut hyvin negatiivinen. Sekin huomioiden on tehty loistavaa työtä hankalassa ilmapiirissä, Sipilä sanoi.

Vetolan mukaan yleinen ilmapiiri on muuttunut kaivosmyönteisemmäksi ja työpaikkojen tärkeys on huomattu. Myös työnteko on muuttunut pörssiyhtiöajoista.

– Emme enää toimi kvartaalitaloudessa. Nyt on malttia miettiä asioita ja tehdä pitkäjänteisesti ja myös oikein. Ei tarvitse katsoa kolmen kuukauden päähän vaan vaikka vuoden päähän, Vetola kertoo.

Hänen mukaansa sekä ympäristö- että turvallisuusasiat ovat ykkösasioita.

Valtio alkoi ajaa syksyllä 2015 ylös konkurssiin ajautunutta Talvivaaran kaivosta. Viime keväänä hallitus ilmoitti, että yksityisen rahoituksen löytymiseksi aikaa on vuoden loppuun saakka tai muuten kaivosta aletaan ajaa alas.

Perjantaina talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti esittää Terrafame Group Oy:lle ensi vuodelle sataa miljoonaa euroa parhaan neuvottelutuloksen saamiseksi.

Maria Kalliokoski /lännen media